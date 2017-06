Le défilé des Penguins sera mercredi

La parade empruntera le même itinéraire que lors des conquêtes de 2009 et 2016, en commençant à l’angle de la rue Grant et de l’avenue Liberty. Cette année cependant, les célébrations vont s’arrêter au Point State Park, au confluent des rivières Ohio, Allegheny et Monongahela.

Radio-Canada présentera en webdiffusion le défilé.

Les Penguins ont soulevé la coupe Stanley dimanche soir après une victoire de 2-0 contre les Predators de Nashville. Pour une deuxième année de suite, Sidney Crosby a reçu le trophée Conn-Smythe.

L'année dernière, les Penguins avaient également gagné la coupe Stanley un dimanche, et le défilé avait eu lieu le mercredi suivant. Quelque 400 000 personnes s'étaient massées le long des rues pour rendre hommage à l'équipe. Il s'agit de la foule la plus imposante dans l'histoire des quatre premiers triomphes des Penguins.