FrancoFolies, jour 6 : Delerm et Vianney

JOUR 6 | DELERM ET VIANNEY

Quatorze ans sans voir Vincent Delerm à Montréal. C’est long. Mais l’attente en valait la peine. Un retour triomphal de @vincentdelerm! pic.twitter.com/SE5O0ZDPJf — RC - Arts (@RC_Arts) 14 juin 2017

Vianney a séduit aux FrancoFolies, uniquement avec sa voix, ses textes et sa guitare. pic.twitter.com/L1iundAMuk — RC - Arts (@RC_Arts) 14 juin 2017

JOUR 4 | HOMMAGE À DESJARDINS

Bernard Adamus, Stéphane Lafleur, Safia Nolin, Philippe B et Klô Pelgag. Photo : Photo Victor Diaz Lamich/Courtoisie FrancoFolies

Lancer un album de reprises visant à rendre hommage à Richard Desjardins était déjà un pari risqué. Mettre sur pied un spectacle hommage à Richard Desjardins en plein air était probablement une entreprise encore plus hasardeuse. Et pourtant, cet hommage a été encore plus réussi sur scène que sur disque. Incroyable, quand même...

Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque), Safia Nolin, Bernard Adamus, Philippe B, Fred Fortin, Matiu, Les sœurs Boulay, Yann Perreau, Keith Kouna, Émile Bilodeau, le duo de Saratoga, Klô Pelgag et Philippe Brach y étaient, avec un groupe de musiciens du tonnerre (Guido Del Fabbro, Rick Haworth, Robbie Kuster, etc.) ainsi que Queen Ka, qui s’est chargée de lire les poèmes de Desjardins. La suite

JOUR 3 | PELGAG ET DORÉ

Klô Pelgag Photo : FrancoFolies/Victor Diaz Lamich

Gagnante du volet québécois du prix Félix-Leclerc, Klô Pelgag voyait grand, samedi, aux FrancoFolies, pour l’interprétation des chansons de son disque L’étoile thoracique avec un orchestre de 31 musiciens sous la direction du chef Nicolas Ellis. Jouant du piano et d’une guitare blanche qui tranchait avec son ensemble rouge feu, Klô Pelgag semblait vivre le concert autant que nous. Quand elle n’était pas assise, elle sautillait, dansait sur une jambe et se déplaçait de reculons comme une automate.

L’artiste vibrait à chaque montée des cordes (splendides durant Incendie), à l’ajout des couleurs des cuivres (Chorégraphie des âmes) et avec l’apport de son groupe habituel (Les animaux). Son cœur battait, comme celui logé dans la cage thoracique au-dessus de la scène. Néanmoins, le volume de son généré par l’orchestre a couvert sa voix à plusieurs reprises. On reprend ce concert à la Maison symphonique l’an prochain?

Julien Doré Photo : FrancoFolies/Frédérique Ménard-Aubin

Il y a trois semaines, le Français Julien Doré a rempli le Zenith de Paris (6200 places) durant trois soirs. Samedi, il n’a pas fait salle comble au Métropolis, en dépit d’un programme double avec Peter Peter. Qu’à cela ne tienne, son concert a été livré dans une ambiance digne du Stade de France : chansons bien foutues, musiciens soudés, forte présence sur scène et foule bruyante.

Avec sa dégaine de rock star issue des années 1970, Julien Doré est l’héritier de Michael Hutchence (attitude sexy). Il saute et il chante, et on danse durant Coco câline et Chou wasabi. La foule lui répond durant Kiss Me Forever et, surtout, durant la magnifique et toute nouvelle Magnolia. Quand il nous matraque avec De mes sombres archives (finale rock) avant de conclure avec Paris-Seychelles, on se dit que la percée au Québec n’est peut-être pas loin.

JOUR 2 | DUP

Tim Dup Photo : FrancoFolies/Frédérique Ménard-Aubin

Belle allure, cheveux naturellement ébouriffés, sourire engageant : Tim Dup, qui assurait la première partie de Katerine vendredi et qui était sur une scène extérieure des FrancoFolies samedi, respire le bonheur. Mauvaise perception. Sous cette apparence de jeune premier se cache un artiste qui carbure à la tristesse. En fait, pas à la tristesse, nuance Tim Dup, mais à la mélancolie. Une de ses chansons se nomme même Un peu de mélancolie heureuse. Pourtant, quand on écoute le périple en train de TER centre, l’histoire de Soleil noir – inspirée d’un soir « où j’étais bourré » - et Moira Gynt, où le personnage se jette dans la Seine pour une belle, on se dit que le jeune auteur-compositeur français (21 ans) est un torturé de première force. Toutefois, ses musiques sont tellement belles et accrocheuses, que nous sommes prêts à le suivre. Très loin, même.

JOUR 1 | KATERINE

Katerine au théâtre Maisonneuve aux 29es FrancoFolies de Montréal Photo : FrancoFolies/Benoit Rousseau

Lui, il arrive avec sa couronne, sa fourrure, son costume médiéval et ses collants. Elle, c’est l’incarnation de Blanche-Neige au piano. Ensemble, Philippe Katerine et Dana Ciocarlie ont livré au théâtre Maisonneuve le concert le plus déroutant qui soit lors de la première soirée des FrancoFolies. Ambiance d’une autre ère, musique minimaliste, concept théâtral, conte, chansons loufoques (La reine d’Angleterre), d’humeur (Bien mal), d’amour (Des bisoux), de mort (Les objets), de pur délire (Louxor j’adore) et d’ambiguïté sexuelle (Doudou) se sont succédé.

Sous un vernis de classe et une ambiance de fête frôlant l’hystérie se cachent un sous-texte et un discours lourd de conséquences. Comment tu t’appelles? « Philippe… Pétain? Philippe… Couillard? » Non. Philippe Katerine. Il n’y en a qu’un seul comme lui.