Québec ajoute 100 classes de maternelle 4 ans

Ces classes de maternelle qui accueillent des enfants dès l’âge de 4 ans sont crées en complément des services de préparation à la maternelle déjà offerts aux tout-petits dans les services de garde éducatifs.

Ces classes de prématernelle visent particulièrement les enfants des milieux défavorisés qui ne fréquentent pas des services de garde éducatifs et qui ne bénéficient pas de cette période d’adaptation à la vie scolaire.

Nous souhaitons que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite pour relever les défis qui se présenteront à eux au cours de leur cheminement scolaire, qu’ils croient en leurs capacités et qu’ils aient le goût d’apprendre. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation du Québec

Ces 100 nouvelles classes porteront à 288 le nombre de classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé à travers le Québec.

En plus d’ajouter ces classes, Québec révisera le programme éducatif des maternelles 4 et 5 ans afin d’y ajouter l’apprentissage des lettres de l’alphabet. Les enfants qui sortent de la maternelle devront bien connaître leurs lettres plutôt que de simplement les reconnaître.

Plus de 2550 élèves fréquentent déjà les classes de maternelle 4 ans offertes dans plus de 68 commissions scolaires.

« Grâce à l’ajout de ces classes, plusieurs écoles pourront améliorer leur offre de services éducatifs en permettant aux enfants de s’initier au milieu scolaire et de s’éveiller au plaisir d’apprendre. En cultivant ce plaisir dès l’enfance, nous donnons un cadeau précieux à chaque enfant québécois pour qu’il puisse construire sa réussite. », explique Patrick Huot, député de Vanier et whip adjoint du gouvernement.

Un programme à perfectionner

Mais en dépit des bonnes intentions sur lesquelles il repose, le programme de maternelle à partir de 4 ans ne fait pas l'unanimité dans toutes les sphères du monde scolaire québécois. Tout d'abord, en ce qui a trait à la formation des enseignants et enseignantes pour les niveaux maternelle et prématernelle, les cours destinés à ces niveaux seraient plutôt rares dans les programmes universitaires québécois.

Actuellement, les étudiants au baccalauréat en éducation n'auraient que deux ou trois cours consacrés au préscolaire, essentiellement à la maternelle 5 ans.

De plus, selon une étude publiée en mars 2017 par la psychologue et professeure Christa Japel du Département d'éducation et formation spécialisées de l'UQAM, la maternelle 4 ans, depuis son déploiement en 2013, n'atteindrait pas ses objectifs. Selon la chercheure, le programme, dans sa forme actuelle, ne réussit pas à favoriser la préparation à l'école des enfants issus de milieux défavorisés.

Selon l'auteure de l'étude, trop peu d'argent et de moyens ont été octroyés aux enseignants pour mettre en place un milieu qui est stimulant et accessible pour les enfants de 4 ans. Le manque de formation ciblée des enseignants était aussi un facteur à considérer.