L'équipe du Bye bye de retour cette année

Le producteur Guillaume Lespérance, le comédien et réalisateur Simon Olivier Fecteau et le chef scénariste André Ducharme agiront à nouveau comme maîtres d’œuvre de l'émission de fin d'année.

Le Bye bye 2016, bien accueilli par le public et les critiques, avait réuni 2 997 000 téléspectateurs pour sa diffusion en direct, un nombre légèrement inférieur à 2015.

Les comédiens du « Bye bye 2016 » Photo : Radio-Canada

Parmi les bons coups du Bye bye 2016, on se souvient du personnage de Donald Trump, interprété par Marc Labrèche, qui a eu l’honneur d’ouvrir et de fermer la revue de l’année, avec la participation remarquée d'Anne Dorval en Melania Trump.

Montréal et ses cônes orange, son sapin laid et son 375e anniversaire, ainsi que le débat sur les pitbulls étaient également au programme de l'émission humoristique.

L'arrivée de Guillaume Lespérance et de Simon Olivier Fecteau en 2016 a marqué un tournant pour le rendez-vous annuel le plus attendu de la télévision québécoise. Louis Morissette et son équipe avaient pris les commandes de sept des huit Bye bye précédents (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015).