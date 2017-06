Crosby, le leadership, et la plus improbable des Coupes Stanley

Les Blackhawks de Chicago avaient Duncan Keith. Les Kings de Los Angeles misaient sur Drew Doughty. Les Red Wings de Détroit s'appuyaient sur Nicklas Lidstrom. Les Oilers de Wayne Gretzky et les Penguins de Mario Lemieux comptaient sur Paul Coffey. La dynastie des Islanders de New York avait Denis Potvin comme quart-arrière, et celle du CH alignait Larry Robinson.

Mais cette année, Sid the Kid et sa bande n'avaient aucun pilier à la ligne bleue pour stabiliser leur défense et assurer la relance de leur redoutable attaque. Leur défenseur numéro un, Kristopher Letang, est passé sous le bistouri à la fin du calendrier et n'a pas disputé une seule minute de jeu au cours du grand tournoi printanier.

Chargé de la gestion des défenseurs derrière le banc des Penguins, Jacques Martin a donc dû s'en remettre à un comité de six arrières qui n'ont jamais été considérés (et qui ne le seront jamais) pour remporter des trophées individuels dans la LNH.

Dans cette brigade, on retrouvait notamment Justin Schultz, que les Oilers avaient rejeté il y a deux ans et qui jouait un rôle de soutien très limité avec les Penguins en 2016. Il y avait Trevor Daley, un honnête guerrier de 33 ans. Et Ron Hainsey, qui après 14 saisons dans la LNH, n'avait pas encore participé à un match éliminatoire avant cette année.

Incroyablement, ce douteux comité a tenu le coup. Et Hainsey, un choix de premier tour (13e au total) du Canadien en 2000, est maintenant un champion de la Coupe Stanley.

Durant les séries, personne ne s'est demandé si Hainsey allait rapporter la coupe à Montréal.

***

Les Penguins de 2017 ont passé les deux derniers mois à recevoir des coups et à se faire dominer, souvent de façon très nette, par leurs adversaires. Côté statistiques, leur piètre niveau de possession de rondelle aurait dû leur valoir une élimination rapide lors des deux premiers tours face aux Blue Jackets de Columbus et aux Capitals de Washington, que tout le monde favorisait pour remporter la Coupe.

En plus de perdre Letang, les Penguins avaient vu leur gardien numéro un, Matt Murray, souffrir d'une sérieuse blessure à l'aine durant la période d'échauffement du tout premier match des séries. Combien d'équipes auraient pu se remettre d'un tel coup du sort?

Marc-André Fleury est arrivé en relève et, bombardé de toutes parts, il a prodigieusement tenu et guidé son équipe jusqu'au troisième tour éliminatoire. Jusqu'au milieu de cette série, c'était Fleury le lauréat du Conn-Smythe. S'il n'y avait pas eu de Fleury, il n'y aurait pas eu de coupe.

Puis, envers et contre tous, Mike Sullivan a renvoyé Matt Murray dans la mêlée contre les Sénateurs d'Ottawa. En raison de cette décision courageuse, Murray sera à jamais associé à une drôle d'anomalie statistique : il vient de conclure son année recrue dans la LNH en remportant sa deuxième Coupe Stanley.

***

Les séries éliminatoires sont terminées, et quatre joueurs des Penguins trônent en tête du classement des compteurs de la LNH.

Qui a dit que ce sont les défenses qui remportent les championnats?

Sid et sa bande ont connu un parcours extrêmement difficile. Mais leur talent et leur extraordinaire façon de saisir leurs chances leur ont permis de se tirer de plusieurs situations fâcheuses.

Le plus récent exemple : les Predators avaient nettement maîtrisé les deux premiers affrontements de la finale. Presque parfaits, ils avaient limité la meilleure attaque de la LNH à seulement quatre et cinq chances de marquer de qualité. Mais après ces deux matchs, c'était Pittsburgh qui menait la série par deux victoires à zéro.

Dans la colonne des meilleurs marqueurs des séries, sous les noms de Kessel, Crosby et Malkin, on retrouve celui de la recrue Jake Guentzel, qui a inscrit 13 buts, dont 5 gagnants (deux sommets dans la LNH).

S'il n'y avait pas eu de Guentzel, il n'y aurait pas eu de coupe pour les Penguins...

***

Au bout du compte, c'est l'extraordinaire leadership des Penguins qui leur a permis de traverser toutes ces tempêtes et de s'inventer des façons de gagner.

Depuis 10 ans, Pittsburgh est l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de victoires en saison (476) et le plus grand nombre de victoires dans les séries (90). Ce palmarès est couronné par trois conquêtes de la Coupe Stanley ainsi qu'une quatrième présence en grande finale.

Durant cette période dorée, les Penguins ont été dirigés par quatre entraîneurs. La seule constante de ce long chapitre a donc été le noyau de jeunes gagnants autour duquel l'équipe a été bâti : Crosby, Malkin, Letang et Fleury.

Ce sont eux qui ont apprivoisé et perpétué une culture gagnante où l'on valorise ceux qui se sacrifient et se mettent au service de la collectivité.

Après avoir soulevé la coupe dimanche soir, à son dernier match dans l'uniforme des Penguins, Marc-André Fleury s'est empressé de remettre le trophée à Matt Murray, le jeune gardien qui lui avait ravi sa place en 2016 et qui lui a succédé devant le filet pour les sept dernières victoires des séries de 2017. Une scène à la fois poignante et révélatrice.

Murray a bouclé le tournoi du printemps avec sept victoires et un taux d'efficacité de ,937. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de coupe pour Pittsburgh.

« Comment expliquer notre deuxième Coupe Stanley de suite (un exploit inédit depuis 1998)? Nous avons seulement compris ce qu'il fallait faire pour gagner », a expliqué l'attaquant Nick Bonino, qui a subi une fracture complète du tibia gauche en bloquant un tir de P.K. Subban dans le deuxième match de la finale.

Après s'être fait casser la jambe, Bonino est retourné sur la patinoire et a disputé près de 12 minutes de jeu supplémentaire. Sans cette culture d'abnégation, il n'y aurait jamais eu de coupe.

***

Tout cela nous amène à Sidney Crosby, qui est devenu hier le troisième joueur de l'histoire de la LNH (derrière Mario Lemieux et Bernard Parent) à soulever le trophée Conn-Smythe deux années de suite.

Crosby n'a pas été le meilleur joueur de son équipe lors de ces deux conquêtes. Mais, chaque fois, il a su prendre les choses en main quand la coupe était en jeu et que son équipe avait besoin d'une direction. Cette année encore, il a pris les commandes à compter du quatrième match de la finale et les Penguins n'ont plus jamais été inquiétés par la suite.

Crosby est l'un des plus grands gagnants et des plus grands meneurs de l'histoire du hockey. S'il n'avait pas été là au cours des 10 dernières années, tout le reste ne serait probablement jamais arrivé.