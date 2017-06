Le siège social d'Hydro-Québec portera le nom de Jean-Lesage

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand, ont procédé lundi matin à la désignation du siège social d’Hydro-Québec comme « édifice Jean-Lesage ».

« Cette annonce nous permet d’honorer la mémoire de l’un des pères fondateurs du Québec moderne et de la Révolution tranquille », a déclaré M. Couillard en conférence de presse. « C’est un symbole en soi lorsqu’on parle de Jean Lesage. »

Cet ancien premier ministre du Québec (1960-1966) a marqué l’histoire de la province en lançant un vaste mouvement de réformes dans tous les domaines qui a donné naissance à ce qui est maintenant connu comme la Révolution tranquille.

Le gouvernement de M. Lesage a ainsi présidé à plusieurs grands changements dans la société québécoise, notamment la nationalisation des entreprises privées d’électricité sur le territoire du Québec, dossier piloté à l'époque par René Lévesque, alors ministre des Ressources naturelles..

« À l’époque, c’était un programme politique qui était vu pour être radical. C’était radical de parler de nationalisation de l’électricité dans les années 1960 au Québec », a déclaré M. Couillard. Il a également rappelé que l’héritage de M. Lesage permet aujourd’hui à la société québécoise de profiter d’une importante source d’énergie renouvelable tout en engrangeant les bénéfices de la vente de l’hydroélectricité.

M. Couillard a rappelé la décision judicieuse du premier ministre Lesage qui a choisi d’engager le Québec sur la voie de l’hydroélectricité du Nord québécois plutôt que vers celle de l’énergie nucléaire le long du fleuve Saint-Laurent pour alimenter la province en énergie.

Il m’arrive de me demander de quoi aurait l’air le Québec aujourd’hui - 40-50 ans plus tard - alors qu'on se retrouverait avec un chapelet de centrales nucléaires à rénover, réparer, à se demander si on les poursuit ou pas.

Philippe Couillard