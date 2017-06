La conseillère municipale Elsie Lefebvre devient indépendante

Mme Lefebvre, qui faisait partie de la formation politique Coalition Montréal, a expliqué qu'elle souhaitait prendre du temps pour réfléchir à son avenir politique.

« Je prendrai l'été pour réfléchir et discuter avec vous de la meilleure avenue pour faire avancer toujours plus Villeray et nos idéaux progressistes urbains. À compter de maintenant, je siégerai à titre d'indépendante pour me donner le temps de bien réfléchir », a-t-elle écrit.

Elle s'est par ailleurs dite fière du travail accompli au cours des dernières années. « J'ai depuis honoré mon mandat dans les rangs de Coalition Montréal et je suis fière d'avoir été au bout de mon engagement et surtout, du bilan des réalisations pour Villeray », peut-on lire.

Elsie Lefebvre a été élue à l'Assemblée nationale en 2004 et a longtemps été la plus jeune députée à y siéger. Elle s'est ensuite dirigée vers la politique municipale et a rejoint les rangs de Vision Montréal en 2009. Puis, elle a été élue aux élections municipales en 2013 sous la bannière de Marcel Côté.

Coalition Montréal perd des plumes

Le parti Coalition Montréal a perdu plusieurs membres au cours des dernières années.

Son fondateur Marcel Côté est mort en 2014 et son conseiller Domenico Moschella en 2015. Les maires de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, et du Sud-Ouest, Benoit Dorais, ont également quitté la formation politique.