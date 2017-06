Les Predators attendent des nouvelles d'Ellis

Ellis, qui a joué moins de 11 minutes dans la défaite de 6-0 face aux Penguins jeudi soir dernier, ne s’est toutefois pas joint à ses coéquipiers pour l’entraînement optionnel de dimanche matin.

Non seulement Ellis forme-t-il la meilleure paire de défenseurs des Predators avec Roman Josi, mais il a amassé 13 points au cours des présentes séries – en plus d’obtenir un point dans sept matchs de suite.

S’il devait trouver un remplaçant à Ellis, l’entraîneur-chef Peter Laviolette pourrait offrir une promotion à Matt Irwin afin que P.K. Subban et Mattias Ekholm continuent de former un duo. Irwin a déjà joué aux côtés de Josi, d’Ekholm et de Subban.

Anthony Bitetto, qui a disputé 14 matchs de séries en carrière, mais aucun cette année, pourrait devenir le sixième défenseur.

Pittsburgh mène cette finale 3-2.