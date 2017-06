La remise des prix Tony pourrait être une grande soirée pour le Canada

Come From Away se retrouve en effet citée dans sept catégories, dont meilleure comédie musicale, meilleur livret, meilleure musique originale, meilleure mise en scène et meilleure chorégraphie. L’actrice italo-américaine Jen Colella a elle aussi été mise en nomination. Ce n’est que la deuxième fois qu’une comédie musicale canadienne est retenue aux prix Tony.

La comédie musicale Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 arrive en tête avec 12 nominations. Néanmoins, le New York Times et le New York Post parlent de Come From Away comme étant la préférée (avec Dear Evan Hansen) pour remporter le prix de la meilleure comédie musicale, récompense la plus convoitée.

Plébiscitée par les critiques et par le public new-yorkais, qui l’a découverte en mars, cette idée du producteur ontarien Michael Rubinoff – créée ensuite par les Torontois Irene Sankoff et David Hein – raconte l’histoire véritable survenue au moment des attentats du 11 Septembre. Les autorités et les habitants de Gander, petite ville de Terre-Neuve-et-Labrador, avaient alors accueilli pendant quelques jours environ 7000 passagers coincés au Canada.

La soirée des prix Tony sera d’ailleurs suivie avec attention à Gander. Près de 200 de ses résidents doivent se réunir à l'occasion d’une fête organisée dans un local où deux grands écrans ont été installés pour diffuser la remise de prix.

Interrogé par The Associated Press, le maire de Gander, Claude Elliott, parle de ces prix comme si les habitants étaient eux-mêmes en lice pour décrocher ces récompenses.

Je pense qu’on va être nerveux. Ce sera probablement une longue soirée. On va croiser les doigts, et j’espère que nous remporterons au moins quelques-uns [des prix] de ces sept catégories où nous sommes en nomination. Claude Elliott, maire de Gander

Les prix Tony commencent à 20 h (heure de l’Est), directement du Radio City Music Hall, à New York. La cérémonie est animée cette année par l’acteur Kevin Spacey (House of Cards, American Beauty).