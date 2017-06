Le roi Nadal reconquiert son trône à Roland-Garros

Nadal est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à gagner 10 fois le même tournoi du grand chelem.

De plus, le Majorquin devance maintenant l’Américain Pete Sampras au deuxième rang de tous les temps avec 15 succès en grand chelem. Le Suisse Roger Federer en compte 18.

« C’est incroyable de revenir en finale ici et de gagner un 10e titre, a souligné Nadal sur le court après le match. C’est très spécial. Ce que je vis ici est impossible à décrire. Je ne peux le comparer à d’autres endroits. La fébrilité et l’adrénaline qui me gagnent ici sont incomparables. Roland-Garros est le plus important tournoi pour ma carrière. »

Gagnant en cinq manches d'une dure demi-finale contre Andy Murray, Wawrinka avait joué quelque cinq heures de tennis de plus que Nadal au cours de la quinzaine. Il les a accusées.

Dans toute la rencontre, le Suisse n’a obtenu qu’une seule balle de bris de service (que Nadal a sauvée) en plus de commettre 29 fautes directes, contre 12 pour son adversaire.

La frustration a gagné Wawrinka au fil du match, si bien qu’il a détruit sa raquette au cours du dernier jeu de la deuxième manche, après qu’un coup droit trop appuyé eut offert à Nadal le point du 40-15.

« Ces deux semaines ont été incroyables, a reconnu Wawrinka, bon joueur. C’était plus difficile aujourd’hui. Ce n’était pas ce qu’on désirait. J’ai senti un soutien énorme et inespéré ici. »

Rafael Nadal Photo : Getty Images/AFP/Gabriel Bouys

Impérial au cours de cette quinzaine, Nadal n’a laissé que 35 jeux à ses adversaires en sept matchs, le tout sans échapper une manche.

Mieux : il n’a toujours subi que deux défaites en carrière sur la terre battue parisienne.

L’Espagnol est le maître incontesté de cette saison sur sa surface de prédilection.

Déjà vainqueur à Monte-Carlo (son 10e titre), à Barcelone (encore un 10e) et à Madrid, il n’a subi qu’une défaite, à Rome contre l’Autrichien Dominic Thiem en quarts.