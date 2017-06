L’écurie Renault veut être au sommet en 2020

Un texte d'Antoine Deshaies

L’écurie a cessé ses activités à quelques reprises depuis sa fondation. L’implication de Renault en F1 s’est parfois limitée au rôle de motoriste pour d’autres équipes.

C’est notamment avec un moteur Renault que Jacques Villeneuve a gagné son titre en 1997 avec l’écurie Williams.

Après cinq ans d’absence comme équipe usine, Renault est de retour depuis 2016 tout en conservant son rôle de motoriste pour Red Bull et Toro Rosso.

Radio-Canada Sports s’est entretenu avec Cyril Abiteboul, un ingénieur français de 39 ans, directeur général de Renault Sport Racing.

Cyril Abiteboul Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Potvin

Radio-Canada Sports : En quoi est-ce important pour Renault d’être en formule 1 comme équipe usine et non seulement comme motoriste ?

Cyril Abiteboul : On pense toujours à Ferrari, McLaren, Williams, mais Renault est en formule 1 depuis 40 ans. Notre implication a évolué. Parfois écurie, parfois motoriste. Récemment on a été très performant. Avec Red Bull, on a eu un cycle fantastique. Ce cycle, comme tous les cycles, s’est terminé en 2014 avec la nouvelle génération de moteurs.

Cette nouvelle génération de moteurs coûte très cher. Ça nécessitait tellement d’investissements que ça n’avait pas de sens d’investir autant d’argent pour le bénéfice d’une autre écurie que la nôtre. Il n’y a pas de bénéfice économique, donc le seul bénéfice ne pouvait être que marketing.

Le bénéfice marketing on l’a seulement quand c’est notre propre écurie. On contrôle notre image, notre communication et notre stratégie. On choisit nos pilotes et ils deviennent nos ambassadeurs.

Si on voulait rester en formule 1, on devait le faire avec notre propre écurie ou alors on devait passer à autre chose. Notre fidélité a motivé notre choix de revenir pleinement comme équipe usine en 2016.

Radio-Canada Sports : Parlez-nous de la dualité linguistique au sein de l’équipe. Vous avez une usine en France et une usine en Angleterre. Ça ressemble un peu au Canada non ?

Cyril Abiteboul : Oui c’est un peu comme le Canada. On est une jeune équipe et on est en train de construire notre identité, notre culture, notre mode de management.

C’est vrai qu’on est réparti sur deux sites. Le premier, en Angleterre, c'est l’ancien site de Benetton devenu Lotus puis redevenu Renault. 650 personnes travaillent pour l'équipe, donc on grossit très vite. Ce qui représente un autre défi parce que quand on grossit, on a cette question de la culture et de l’identité qui est vraiment importante.

En France notre site qui a été créé en 1969, donc c’est le berceau du sport automobile selon Renault.

On ne cherche pas à développer une homogénéité absolue entre les deux usines. En revanche on recherche une culture de l’excellence. Pour gagner en formule 1 il faut avoir le meilleur châssis, le meilleur moteur et le meilleur pilote.

Il faut une solidarité, mais aussi une certaine forme d’esprit de compétition entre les équipes de la France et de l’Angleterre. C’est ça qui avait fonctionné en 2005-06 la dernière fois où on a été champion. C’est ça qu’il faut reconstruire.

Cyril Abiteboul (gauche) Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Potvin

Radio-Canada Sports : Vous êtes à la fois équipe usine et motoristes pour des adversaires qui vous devancent au classement. Est-ce que cette autre dualité est complexe à gérer ?

Cyril Abiteboul : Aujourd’hui on accepte d’être devancé par nos rivaux qui ont notre moteur parce que Red Bull est une écurie parmi les trois plus grosses de la formule 1. Donc on accepte qu’elle soit loin devant nous.

Toro Rosso est une écurie qui a bénéficié des investissements Red Bull de manière continue depuis des années. C’est l’ancienne écurie Minardi qui était déjà performante. On accepte aussi qu’elle soit un tout petit peu devant nous, mais on ne va pas l’accepter longtemps.

Mais c’est clair qu’à un moment il faudra que la priorité soit donnée à l’équipe Renault et il faudra que tout le monde se prépare et accepte que Renault soit devant.

Aujourd’hui on bénéficie encore du fait que les écuries clientes utilisent nos moteurs. Ça nous tire vers l’avant. Ça permet d’accélérer le développement du moteur.

Radio-Canada Sports : Est-ce que Renault pourrait cesser de fournir des moteurs à ses concurrents directs ?

Cyril Abiteboul : Un jour cette question se posera. Aujourd’hui on a des contrats qu’on honorera pleinement, y compris en équité de fourniture parce que ça toujours été dans l’éthique de Renault d’avoir une équité parfaite entre tous nos clients.

C’est le cas aujourd’hui et ce sera le cas tant qu’on aura des contrats avec nos écuries clientes Red Bull et Toro Rosso. On travaille avec eux depuis une dizaine d’années, donc il y a un attachement émotionnel à la performance de ces écuries, mais un jour il faudra s’interroger sur la stratégie cliente comme vous le soulignez.

NDLR : La FIA exige depuis 2017 que les motoristes fournissent au moins une équipe cliente.

Cyril Abiteboul Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Potvin

Radio-Canada Sports : Vous êtes présentement au 7e rang sur 10 équipes en F1. Quel est l’objectif d’ici 2020 pour Renault ?

Cyril Abiteboul : D’abord ça n’a de sens d’être en formule 1 que si on est devant parmi le top 3. On ne peut pas prétendre tous les ans à la victoire, mais on veut se battre tous les ans.

Renault a toujours été au plus haut niveau. Que ce soit dans les années 80, on a été au plus haut niveau avec notre écurie, que ce soit dans les années 90 avec Williams.

Dans les années 2000 on a gagné deux titres en 2005-2006 avec Fernando Alonso et dans les années 2010 avec un cycle avec Red Bull on a gagné quatre années de suite.

Donc chaque fois qu’on a été là, on a été au plus haut niveau. Ça prend quelques années, mais on est au plus haut niveau. Donc il n’y a aucune intention de déroger à notre histoire et à notre culture en formule 1 de l’excellence.

On est sur un plan de match de plusieurs années qui nous permettra de nous battre pour le titre en 2020 et pas avant. On a une trop bonne culture du sport et d’humilité pour savoir que ça prend du temps construire le succès en formule 1.

Les écuries contre lesquelles on va devoir se battre, Mercedes, Red Bull, Ferrari sont des énormes machines de guerre qui sont devenues très grosses à un moment où Renault était sorti de la formule 1.

Il faut qu’on accepte qu’on soit les derniers rentrés et qu’on doive reconstruire tout ça.

Il faut accepter cette cible cette année, la 5e place, qui n’est pas à la hauteur de notre histoire, mais qui est sur le chemin de ce qu’on veut construire demain.

Jolyon Palmer Photo : Getty Images/Clive Mason

Radio-Canada Sports : Justement, êtes-vous satisfait des performances de l’équipe cette saison ?

Cyril Abiteboul : On voudrait toujours être mieux, mais on est à peu près où on devrait être si on suit le plan. Je vous dirais honnêtement qu’on est un tout petit peu en dessous du plan.

On a commencé assez fort la saison avec une voiture très performante et régulière pendant les 4 premières courses. On était souvent dans les 10 premiers en qualification et on marquait des points le dimanche.

On a eu des grand prix compliqués à Barcelone et Monaco, des grand prix qui sont pourtant très importants pour nous en termes des relations publiques avec notamment des événements pour souligner les 40 ans de Renault.

Montréal c’est un circuit qu’on connait bien et qu’on affectionne dans une culture du sport et une culture francophone qui nous ressemble. On a envie que ce grand prix marque un retour aux performances du début de saison.

J’aimerais qu’on quitte Montréal avec des points marqués contre Williams. On a une lutte très serrée avec eux pour la sixième place. Aujourd’hui c’est ma cible prioritaire, c’est notre petit combat.