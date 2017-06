Les Blue Jays tout en puissance à Seattle

Défaits par la même marque par les Mariners vendredi, les Jays tenteront de remporter la série de trois matchs dimanche après-midi.

Bonne pour deux points, la claque de Morales est demeurée le seul coup sûr des Jays jusqu’en septième manche. Seattle avait créé l’égalité lorsque Carrera a expédié la balle tombante de Tony Zych (2-2) dans les gradins du champ centre.

Smoak a ajouté son 18e circuit de la saison en début de neuvième manche. Trois joueurs ayant déjà appartenu aux Mariners ont donc produit les points des Jays – Carrera n’a cependant jamais joué dans le baseball majeur avec Seattle.

Le partant torontois Marcus Stroman (7-2) a remporté une sixième décision de suite en n’accordant qu’un point mérité en sept manches au cours desquelles il a retiré six frappeurs au bâton. Seattle aura eu besoin de deux erreurs sur la même séquence pour inscrire son point égalisateur.

Le partant des Mariners Ariel Miranda n’a alloué que deux coups sûrs aux frappeurs adverses en six manches et un tiers, mais son match a pris fin en septième manche après qu’il ait donné un cinquième but sur balle aux Jays, un sommet en carrière.