Malgré les pétitions, Netflix confirme la fin de la série Sense8

L’annonce surprise de la fin d’une des séries les plus commentées de Netflix, survenue le 1er juin, avait causé l’émoi sur les réseaux sociaux. Plusieurs pétitions avaient alors vu le jour, tandis que le mot-clé #RenewSense8 (Renouvelez Sense8) est devenu viral pour défendre la création de J. Michael Straczynski et des réalisatrices de Matrix Lana et Lilly Wachowski

Rien n'y aura fait. Dans un court message publié jeudi sur la page Facebook de la série, les décideurs de Netflix ont confirmé leur décision. « La raison pour laquelle nous avons pris autant de temps pour vous répondre est que nous avons réfléchi longtemps et très fort pour tenter de trouver une solution, mais malheureusement nous n’y arrivons pas », peut-on notamment lire dans cette publication sous laquelle figurent pour l'heure près de 10 000 commentaires, certains très véhéments.

Lancée en juin 2015, Sense8 raconte l’histoire de huit personnes dont les esprits, malgré la distance qui les sépare, se retrouvent tout d’un coup complètement connectés entre eux. Ils sont alors poursuivis par ceux qui les considèrent comme une menace pour la planète.

L’un des acteurs de la série, Brian J. Smith, avait rapidement soutenu la campagne de soutien su les réseaux sociaux avant de faire part de son pessimisme dans un long message sur internet. Selon lui, l’annulation est due aux cotes d’écoute insuffisantes pour contrebalancer le coût de la série.

Ça peut ne pas sembler juste face à la réaction aussi forte des admirateurs, mais au final on en revient toujours, TOUJOURS, aux chiffres. Brian J. Smith

Outre Sense8, Netflix a également annulé la série sur l’histoire du hip-hop The Get Down, créée notamment par Baz Lhurman, réalisateur de Moulin Rouge et de Romeo + Juliet, après une seule saison. Là encore, des questions budgétaires seraient en cause.