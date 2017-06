Une entreprise de voyage à bas prix de Trois-Rivières à l'assaut du marché canadien

Le site répertorie les vols à bas prix à partir des aéroports de Montréal et de Plattsburgh.

À partir de lundi, Flytrippers offrira la possibilité de trouver les meilleurs tarifs pour des départs à partir d'une multitude d'autres villes : Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver et Halifax.

On sait que tout le monde aime voyager et tout le monde aime sauver de l'argent, donc on est vraiment tombés dans un créneau où les gens sont intéressés.

Andrew D'Amours, cofondateur de Flytrippers