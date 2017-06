Lance Stroll : séance de qualifications à oublier

Il semble que l'accord des pneumatiques avec le chassis de la voiture Williams ne corresonde pas à la meilleure combinaison.

Stroll s'est retrouvé à plus d'une seconde et demi de la marque la plus rapide de la première étape de la séance de qualifications et n'a donc pas pu poursuivre sa journée.

Au final, c'est le Britannique Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, qui a réussi le meilleur chrono et décroché ainsi la position de tête en prévision de la course qui sera disputé dimanche après-midi.

Hamilton obtient la pole pour une troisième fois de suite sur le circuit Gilles-Villeneuve. Et il l'a emporté en 2015 et 2016.

C'est aussi la 65e position de tête de sa carrière en F1, lui permettant de rejoindre le Brésilien Ayrton Senna au deuxième rang de l'histoire, derrière Michael Schumacher (68).

L'Allemand Sebastian Vettel, sur Ferrari, a pris le deuxième temps a;prs que Valtteri Bottas s'est classé troisième.