Les figurants affluent pour le tournage du film Junior Majeur à Sherbrooke

Ce week-end, on procède donc à la séance de repêchage. « Ça se passe en réalité à Vancouver, mais on tourne ici, à l'aréna de Sherbrooke. On va tout refaire comme l'aréna de Vancouver », explique le producteur Christian Larouche, président de Christal Films.

Le producteur Christian Larouche est entouré de l'actrice Alice Morel-Michaud et de l'acteur Antoine-Olivier Pilon. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

Samedi et dimanche, la population est invitée à se présenter en grand nombre au Palais des sports afin de remplir les gradins. « Je pense que les gens vont venir s'amuser, voir comment se fait un film. Il y a beaucoup de prix à gagner. Je pense que les gens vont passer du bon temps », ajoute M. Larouche qui s'attend à la participation d'environ 300 figurants pour chacune des deux journées de tournage.

Les figurants sont prêts! Photo : Radio-Canada

Ces figurants seront dirigés par le réalisateur. « Ça prend une logistique avec tous les gens qui travaillent pour la production. Mon réalisateur va les faire réagir comme il veut quand c'est le temps de crier, avec temps de réaction de la scène », conclut le producteur

Sortie en novembre

Il s'agit des deux derniers jours de tournage du film Junior Majeur qui sortira en salle le 24 novembre prochain.

Au total, Junior Majeur compte un budget de 6,8 millions. Une somme qui peut sembler imposante, mais qui sera aussi vite dépensée, particulièrement en tenant compte du fait que le tournage s'est déroulé dans différentes villes de la province, dont Chicoutimi, Rouyn-Noranda, Montréal et Sherbrooke.