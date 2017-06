Après la sécurité, les billets électroniques prolongent l'attente à la F1

Les clients qui ont acheté leurs billets sur Internet ont dû attendre environ une heure pour les récupérer. Ils n'ont pas pu imprimer eux-mêmes leurs billets électroniques ou les présenter sur leur téléphone intelligent. D'autres ont dû réimprimer leurs billets parce que le code-barres ne fonctionnait pas.

« Ils devraient faire comme au Centre Bell pour qu’on puisse entrer plus vite avec nos billets électroniques. Tout le monde attend en file et on est en train de manquer les essais », a déclaré un spectateur déçu à RDI.

La signalisation, jugée déficiente, a aussi induit en erreur plusieurs personnes sur le site. « On a attendu pendant 15 minutes avant d’apprendre qu’on n’était pas dans la bonne file. C’est compliqué pour obtenir les billets qu’on a achetés en ligne », ont déploré deux amis venus assister à la journée de courses.

De leur côté, des Américains, habitués du week-end de la Formule 1 à Montréal depuis une dizaine d’années, n’en revenaient pas de voir ces longues files d’attente pour simplement récupérer leurs billets.

Des touristes américains ont critiqué la mauvaise gestion de la billetterie. Photo : Radio-Canada

C’est fou cette année! Ils devraient avoir plus de guichets, plus de files. Mauvaise planification! Un touriste américain

Les promoteurs du Grand Prix a soutenu qu'il a apporté les correctifs nécessaires pour que la situation ne se reproduise pas dimanche.

Par ailleurs, le Britannique Lewis Hamilton a obtenu la position de tête pour le départ dimanche. Le pilote de l'écurie Mercedes a terminé samedi la course de qualification en une minute et 11,459 secondes.

Sécurité renforcée

La sécurité a été renforcée cette année pour les festivités du Grand Prix du Canada. Il est impossible pour les spectateurs d’accéder au site sans passer par des points de contrôle stricts. Vendredi après-midi, une opération policière sur l'île Sainte-Hélène a causé une interruption de service sur la ligne jaune du métro de Montréal pendant près d'une heure. Un colis suspect avait été trouvé par les policiers derrière la Biosphère, mais il ne contenait finalement aucune substance explosive.

Marcher contre l'exploitation sexuelle



La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle a profité des festivités du Grand Prix de Formule 1 pour sensibiliser le public à la banalisation de la prostitution, lors d'une marche annuelle, au centre-ville de Montréal.

« La marche est en solidarité avec les femmes qui ont un vécu dans la prostitution, qui y sont encore ou qui en sont sorties », a expliqué la porte-parole de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES), Martine B. Côté.

Les explications de Michel Marsolais

Mme Côté demande au gouvernement de ne pas pénaliser les femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe et de financer davantage les organismes qui les accompagnent.



« La prostitution à Montréal, c'est à l'année, à preuve, sur les 400 lieux de prostitution qu'on a répertoriés dans une de nos études, la plupart sont dans Ville-Maire ou dans Rosemont. Donc, on peut penser que ce n'est pas nécessairement que les touristes qui profitent de ces lieux-là. »



La porte-parole somme le maire Denis Coderre de respecter ses engagements électoraux et d’exiger une tolérance zéro envers l'exploitation sexuelle à Montréal.

Le groupe féministe Les Olympes De Gouges multiplie les interventions auprès des jeunes à l'approche du Grand Prix.

« J'entends encore des adolescentes dire que c'est hot, que c'est le fun, que c'est glamour. Il y a beaucoup de travail à faire », affirme Julie Sirois, fondatrice des Olympes De Gouges.

Depuis une semaine, le Service de police de la Ville de Montréal a effectué 14 arrestations pour la sollicitation de services sexuels de mineurs.

Avec les informations d'Ève Couture, Fanny Samson et Michel Marsolais