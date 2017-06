Au secours d’un quatrième voilier en détresse

Le quatrième voilier, qui compte deux personnes à bord, est en état d’urgence, car il prend l’eau. Il se trouve à environ 250 miles marins de Saint-Jean, indique la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique. Un hélicoptère de recherche et sauvetage est déployé avec le navire de la Garde côtière.

Des navires canadiens ont aussi été dépêchés vendredi sur l'Atlantique pour porter secours à trois autres voiliers en détresse. Les navigateurs, qui participaient à une course, se sont retrouvés au milieu d'une tempête qui a endommagé leurs voiliers. Ils signalent notamment un mât cassé.

La Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique indique que l’un des trois voiliers n’a plus besoin d’aide et qu’il a repris sa route. Un navire marchand qui circulait dans les environs a secouru deux marins du second voilier. Le paquebot RMS Queen Mary II se porte au secours du troisième voilier.

Les voiliers participaient à des courses transatlantiques en solitaire ou en duo organisées par le Royal Western Yacht Club au Royaume-Uni.

Selon John Lewis, directeur de la course, les marins se portent raisonnablement bien, malgré les conditions très difficiles.