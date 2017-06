Un premier navire accoste au terminal rénové de Montréal

Le bateau a accosté, samedi matin, et arrivait de Boston.

Plus de 78 millions de dollars ont été investis dans le nouveau terminal, dont 15 millions par la Ville de Montréal.

Le maire Denis Coderre, présent samedi matin, s'est dit heureux que la capacité d'accueil des croisiéristes dans la métropole ait augmenté, alors que les navires sont de plus en plus nombreux à se rendre à Montréal. Plus de 110 000 croisiéristes sont attendus dans la métropole cet été.

Le port de Montréal est l'un des plus importants dans le monde, le deuxième en importance au Canada. Pour le 375e anniversaire de Montréal, l'impact économique des croisiéristes se chiffre à 30 millions de dollars. Denis Coderre, maire de Montréal

La présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, Sylvie Vachon, a déclaré que la réalisation de cet important projet représente un jalon clé dans l'histoire contemporaine du port de Montréal. « Maintenant pleinement fonctionnel, ce nouveau terminal renforce le positionnement international de la ville en offrant un accueil efficace, convivial et prestigieux aux croisiéristes venant des quatre coins du monde », a ajouté Mme Vachon.

D'autres travaux pour finaliser le terminal de croisières sont aussi prévus au cours des prochains mois.

Un toit vert sera installé, le stationnement sera refait et le quai sera abaissé pour l'aménagement d'une terrasse, indique la PDG Sylvie Vachon. Tous ces travaux seront terminés à temps pour une grande fête publique le 10 septembre.

D'ici là, une exposition gratuite sur l'histoire du port de Montréal aura lieu en juillet.