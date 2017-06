Le créateur de la pizza hawaïenne, l'Ontarien Sam Panopoulos, est décédé

Il est mort jeudi dans un hôpital de London, en Ontario.

C'est en 1962 que M. Panopoulos, qui avait immigré au Canada huit ans plus tôt avec ses deux frères, a décidé d'ajouter des tranches d'ananas sur certaines de ses pizzas dans son restaurant de Chatham, en Ontario.

Son instinct culinaire a finalement « porté ses fruits », puisque la pizza hawaïenne est apparue sur les menus partout dans le monde par la suite.

Elle est encore aujourd'hui très critiquée, mais la pizza hawaïenne a obtenu un appui de taille, celui du premier ministre Justin Trudeau par la voie de son compte twitter.

I have a pineapple. I have a pizza. And I stand behind this delicious Southwestern Ontario creation. #TeamPineapple @Canada