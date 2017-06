Formule 1 : une aide fédérale conditionnelle à la lutte contre les crimes sexuels

Dans un communiqué, le premier ministre affirme avoir demandé au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, « en collaboration avec la province de Québec, la Ville de Montréal et d’autres partenaires, de surveiller les résultats de leurs efforts collectifs en vue de combattre les crimes sexuels et la traite de personnes durant cet événement ».

Justin Trudeau a également demandé au ministre de « veiller à ce que des progrès soient réalisés pour réduire la fréquence de ces actes criminels ».