Les critiques manquent de superlatifs pour décrire La momie

Universal relance cette histoire d'un chasseur de trésors anciens qui ressuscite une princesse égyptienne maléfique, un film qui avait connu du succès en salle de 1999 à 2008, avec Brendan Fraser dans le rôle principal. La trilogie avait récolté plus d'un milliard de dollars en recettes.

Si cette nouvelle version risque également d'attirer son lot de spectateurs, elle fait toutefois l'objet d'une vague de critiques très dures. Aux États-Unis comme en Europe, la presse relève la faiblesse du scénario ainsi que la performance sans éclat de Tom Cruise.

« The Mummy ressuscite une franchise qui aurait dû demeurer morte », titre Vulture. « The Mummy, avec Tom Cruise, mérite d'être enterrée rapidement », lance pour sa part le New York Times.

Même son de cloche au pays, où Sonia Sarfati, de La Presse, écrit que « si cet échec est à ce point irritant, c'est que, sur papier, son point de départ était plus que prometteur ».

Le critique Michel Coulombe n'a également pas ménagé le long métrage d'Alex Kurtzman (People Like Us, The Amazing Spider-Man 2), soulignant, dans sa chronique jeudi au Téléjournal 18 h à ICI RADIO-CANADA TÉLÉ, la grande confusion visuelle de ce film : « Cela ne tient pas la route, alors quand on regarde le résultat, on se dit : "Tiens, c'est informe, c'est ancien, c'est une momie, ça s'appelle La momie". »

Mauvaise nouvelle pour Universal

Cette avalanche de mauvaises critiques n’est pas de bon augure pour les studios Universal. La momie s'inscrit dans la série de films Dark Universe, sur laquelle Universal mise pour rivaliser avec les superhéros de Warner Bros. et de Disney.

Sofia Boutella dans le film « La momie » Photo : Associated Press

Les films Dr Jekyll, Frankenstein et The Invisible Man devraient paraître au cours des prochaines années.

La momie est doté d'un budget de 125 millions de dollars. Selon les estimations du magazine Variety, le film pourrait récolter une quarantaine de millions de dollars au cours du week-end.

Tom Cruise sera de retour au grand écran en septembre dans American Made, dans le rôle de Barry Seal, un ex-pilote de ligne devenu trafiquant de drogue et agent du Drug Enforcement Administration. On retrouvera également l'acteur en 2018 dans Mission: Impossible 6.