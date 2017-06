Stan Wawrinka en finale à Roland-Garros

Wawrinka (no 3) a signé un triomphe de 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3) et 6-1 après 4 h 34 min sur le court Philippe-Chatrier. Il se mesurera au tour ultime à Rafael Nadal (no 4) ou à l'Autrichien Dominic Thiem (no 6).

Le vainqueur de l'édition 2015 a été incisif face à la première raquette mondiale. Il a réussi 87 coups gagnants contre 77 fautes directes et s'est avancé au filet à 45 reprises. Vingt-neuf montées (64 %) se sont avérées fructueuses.

Wawrinka est venu à bout de la défense du Britannique en prenant plusieurs risques. Le Suisse aurait toutefois pu se faciliter la tâche s'il avait saisi ses occasions durant les première et troisième manches. Il a obtenu une balle de manche dans l'acte initial et a affiché un bris d'avance par deux fois à mi-chemin du duel.

Murray s'est accroché en ramenant un nombre impressionnant de balles, mais a craqué dans la manche décisive.

« J'ai été hésitant pour finir les première et troisième manches, mais je sentais que je pouvais reprendre le contrôle. Andy vous fait toujours jouer une balle de plus, il fait des amortis, il arrive à vous faire mal jouer », a commenté Wawrinka.

« Avec une ambiance comme ça, on ne peut que tout donner. C'est incroyable de pouvoir rejouer une finale ici », a-t-il enchaîné.

Le tombeur de Murray n'a jamais perdu en trois finales de tournois du grand chelem. Il a gagné aux Internationaux d'Australie (2014), de France (2015) et des États-Unis (2016).

Bianca Vanessa Andreescu et Carson Branstine (no 1) participeront à la finale du double féminin chez les juniors. Pour ce faire, le duo canadien a vaincu l'Argentine Maria Lourdes Carle et la Britannique Francesca Jones 6-4 et 6-2.

La logique a donc été respectée, puisqu'Andreescu et Branstine, les favorites, se mesureront aux Russes Olesya Pervushina et Anastasia Potapova (no 2).

Plus de détails à venir.