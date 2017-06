Les Jeux de Tokyo accueilleront 15 nouvelles épreuves

Afin de se rapprocher de la parité hommes et femmes et de rajeunir son programme, le CIO a également introduit un triathlon mixte, le BMX figures libres et une compétition par équipe mixte en tir à l'arc, tout en remplaçant des épreuves masculines par le pendant féminin en boxe, en canoë ou en tir.

Parmi les autres nouvelles disciplines, on retrouve aussi en natation un relais mixte 4 x 100 m quatre nages, une épreuve par équipe mixte en judo et le Madison masculin et féminin en cyclisme sur piste.

« Nous faisons réellement un grand pas en avant vers l'égalité hommes et femmes grâce à un programme qui marque également notre rapprochement vers des sports jeunes et urbains », a déclaré le directeur des sports du CIO, Kit McConnell.

En voile, où le nombre d'épreuves demeure le même, le catamaran mixte Nacra est remplacé par un multicoque à foils et en tennis de table est ajoutée une discipline de doubles mixtes.

Ces nouvelles épreuves n'auront pas besoin de nouvelles installations, a précisé M. McConnell.

Le CIO avait déjà innové en annonçant l'introduction aux Jeux de Tokyo de cinq nouveaux sports : le karaté, le surf, l'escalade, la planche à roulettes et le baseball ainsi que le softball.

Le nombre d'épreuves à Tokyo sera ainsi porté à 321 contre 306 à Rio, en 2016, et 302 à Londres, en 2012. Deux nouveaux sports ont été introduits à Rio par rapport à ceux de Londres, le rugby et le golf, hommes et femmes.

Il faut ajouter aux 321 épreuves les 18 liées aux 5 nouveaux sports.