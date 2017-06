Les Argonauts dominent les Alouettes dans un match préparatoire

Aucune des deux formations n'a été particulièrement étincelante à l'attaque lors de ce match joué devant une foule estimée à environ 2000 spectateurs au BMO Field, et lors duquel les deux clubs n'ont fait jouer que très peu de partants.

Jimmy Ralph, une recrue embauchée à titre de joueur autonome, a marqué l'unique touché offensif des Argonauts, sur une passe de dix verges du quart Cody Fajardo à 2:07 du quatrième quart. Ce majeur permettait aux Argonauts de se bâtir une avance de 24-9, après des placements de 46 et de 23 verges de Boris Bede, le botteur de précision des Alouettes, au troisième quart.

Bede a réussi quatre placements, dont un de 49 verges sur le dernier jeu de la première demie, ce qui réduisait l'avance des Argonauts à 18-3.

Après s'être fait refuser un touché à la suite d'une punition plus tôt au quatrième quart, les Alouettes ont réussi à franchir la ligne des buts lorsque le quart recrue Matthew Shiltz a rejoint George Johnson au moyen d'une passe de 13 verges avec un peu moins de deux minutes à jouer au quatrième quart. Shiltz et Johnson ont de nouveau uni leurs efforts lors de la transformation de deux points, portant le score 24-20.

Étonnamment, les Alouettes ont choisi d'effectuer un long botté de reprise, permettant aux Argonauts de reprendre le ballon à leur ligne de 31 verges avec 1:44 à écouler. Les Argonauts ont réussi à écouler le temps.

Le quart Vernon Adams fils a joué pendant presque toute la première demie pour les Alouettes, mais n'a complété que 4 de ses 12 passes pour des gains de 64 verges et deux interceptions.

Jacoy Harris a complété 9 passes en 15 tentatives pour des gains de 110 verges et une interception avant que Shiltz ne le remplace au quatrième quart. Shiltz a tenté dix passes et en a complété six, pour des gains de 69 verges.

Owusu-Ansah a marqué le premier majeur de la rencontre à 4:41 du premier quart après avoir intercepté une passe d'Adams et franchi les 41 verges le séparant de la zone payante.

Berry a intercepté la première passe de Harris et retourné le ballon sur une distance de 80 verges à 12:18 du deuxième quart.

Il s'agissait d'un premier match pour Marc Trestman, le nouvel entraîneur-chef des Argonauts. Trestman a aussi renoué avec l'équipe qu'il a dirigée pendant cinq saisons, entre 2008 et 2012, et avec laquelle il a gagné la Coupe Grey en deux occasions avant d'accepter le poste d'entraîneur-chef avec les Bears de Chicago.

Les Alouettes compléteront leur calendrier préparatoire jeudi prochain en accueillant les champions de la Coupe Grey, le Rouge et Noir, vainqueur des Tiger-Cats de Hamilton 30-29, jeudi soir à Ottawa.

Les Alouettes disputeront leur premier match de la saison le 22 juin, à Montréal, contre les Roughriders de la Saskatchewan.