Les drones armés ne serviront pas à des assassinats, dit le général Vance

Le chef d'état-major de la défense a tenu ces propos, jeudi, au lendemain du dévoilement de la nouvelle politique de défense du gouvernement fédéral, qui indiquait que les Forces armées seraient autorisées à utiliser des drones armés.

Le fait qu'ils soient armés laisse cette perception aux gens, je crois, d'une vision à la Hollywood d'assassinats. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense

« Il ne s'agit pas de notre approche. Est-ce que je peux le surligner? Le mettre en gras, en gros caractères? Ce n'est pas de cela qu'il est question. Et cette politique ne concerne pas cela », a-t-il ajouté lors d'une entrevue avec La Presse canadienne.

L'acquisition et l'usage de telles armes ont fait l'objet de débats vigoureux au pays et à l'étranger, la plupart des discussions s'étant attardées à l'utilisation passée des drones par les États-Unis pour tuer des suspects dans différentes régions du monde.

Cela inclut des frappes contre des éléments présentés par les États-Unis comme des leaders extrémistes au Pakistan, au Yémen, en Somalie, en Afghanistan et en Libye. Ces frappes auraient aussi tué plusieurs civils, selon des associations non gouvernementales et des groupes de défense des droits de la personne.

Utilisation des drones

M. Vance a affirmé que les Forces armées comptaient utiliser des drones armés d'une manière très semblable à celle des armes conventionnelles, telles que l'artillerie et les avions de combat.

Le général a ajouté que cela incluait l'établissement de règles d'engagement claires et le fait de s'assurer que l'armée respecte le droit de la guerre et les droits de la personne.

Il y a les règles d'engagement, il y a une cible approuvée, il y a l'engagement absolu à éviter tout dommage collatéral, toute perte de vie dans la population civile. Pour nous, ce n'est qu'une arme de plus. Le général Jonathan Vance

Les soldats canadiens ont dû se fier aux États-Unis pour fournir un appui par drones en Afghanistan, a-t-il ajouté, soulignant qu'ils représentent une portion clé du déploiement d'une force militaire moderne.

En marge d'une conférence de presse à La Malbaie jeudi, en vue du sommet du G7 de 2018, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le gouvernement avait eu des discussions approfondies relativement à la décision d'utiliser des drones armés.

« Nous avons discuté des véhicules téléguidés de divers types et nous savons que cela fera partie du système de défense à l'avenir pour la plupart des pays, si ce n'est l'ensemble des pays », a dit M. Trudeau.

M. Vance a aussi salué la décision d'élargir le rôle des Forces armées contre les cyberattaques pour le faire passer d'un rôle purement défensif à des postures plus offensives, cruciales selon lui.

« Il est impossible de concevoir une opération militaire réussie ou une posture militaire, sans tenir compte de l'aspect internet », a dit M. Vance.

« Vous ne pouvez pas jouer une partie de hockey avec seulement le gardien de but. Même les cyberopérations actives, simplement à des fins de protection, requièrent de procéder en mode offensif », a-t-il fait valoir.