Le tiers des HLM à Québec en « mauvais état »

Un texte de Cathy Senay

Selon les données obtenues, à travers le Québec, 27 % des HLM se trouvent en mauvais ou en très mauvais état à l’échelle provinciale et cette proportion est plus élevée à Québec. Elle atteint 34 %.

Claude Foster, le directeur de l’OMHQ, estime toutefois que le parc immobilier n'est pas parfait, mais que la situation s'est grandement améliorée.

« L’OMHQ a fait des investissements dans les 9 dernières années qui frôlent les 185 millions de dollars. D’ici à l’année prochaine, si la tendance se maintient, on va avoir investi 200 millions. »

C’est le réinvestissement de l’État de 4 milliards de dollars étalés sur 15 ans dans la réfection des HLM qui a permis de rattraper une partie du retard accumulé au fil des années.

Au cours des années, la stratégie de l'OMHQ a été de se concentrer sur les espaces communs des quelque 6000 logements : de bonnes toitures, de bons murs, de bonnes fenêtres, des systèmes d’alarme aux normes.

« Dans un deuxième temps, on va remettre en bon état l’intérieur des logements », explique M. Foster.

Le déficit d’entretien n’est pas complètement résorbé. […] Mais on a vraiment une situation qui est en changement radical. Claude Foster, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Des milieux de vie

« Vous savez, moi j’ai été un amateur de l’émission Les Bougon…parce que je voyais en une demi-heure ce que j’ai pu entendre en 10 ans », s’exclame Claude Foster.

Claude Foster, directeur de l'OMHQ Photo : Radio-Canada/Cathy Senay

Il s’est engagé à ce que l’image des HLM en ghettos délabrés soit chose du passé : « Ce n’est plus vrai que si vous allez dans un HLM après que le soleil soit tombé que c’est dangereux », affirme Claude Foster. C’est avec grand enthousiasme qu’il ajoute cette invitation :

Je vous mettrais au défi qu’on fasse la tournée de plusieurs rues de Québec, dites-moi quels sont les HLM, et vous ne serez pas capable. Claude Foster, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Sylvain Dion est locataire dans un HLM Photo : Radio-Canada/Cathy Senay

Au fil de nos recherches, avons croisé Sylvain Dion dans la cour arrière d’un HLM en Basse-Ville de Québec qui nécessiterait plus de 2,2 millions de dollars en réparations. Mais pour M. Dion, il y a plus important. Il est très fier du jardin communautaire dont il a la responsabilité et de la nouvelle salle multimédia.

« On a créé un milieu de vie. […] Ça a été fantastique de voir l’implication des gens là-dedans. Elle est belle notre salle. »