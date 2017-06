Accord du fédéral sur les services de garde : les provinces devront accroître leurs services

Le gouvernement de Justin Trudeau veut plutôt que les provinces et les territoires utilisent leur part du nouveau financement pour des opérations réglementées spécialement conçues pour les familles dans le besoin et les enfants de moins de six ans.

Une ordonnance du conseil des ministres au Manitoba publiée récemment révèle les détails du cadre national qui sera dévoilé lorsque les dirigeants provinciaux et territoriaux se réuniront à Ottawa pour signer les paramètres pour leur contrat de financement respectifs.

Un porte-parole du ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le cadre devrait être discuté lors de la réunion de lundi, mais il n'a pas offert d'autres détails sur l'ordre du jour.

La stratégie nationale des services de garde, annoncée en mars, énonce les principes directeurs pour les dépenses de soins de santé sur 10 ans.

Selon cette stratégie, 7 milliards de dollars en nouveaux fonds sont investis en garde d'enfants, versés par le gouvernement fédéral. Cinq cents millions de dollars seront versés lors de cet exercice financier. La somme augmentera à 870 millions de dollars par an d'ici 2026.