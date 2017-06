Québec instaure un test de dépistage de la fibrose kystique pour tous les nouveau-nés

Selon le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 4 personnes sur 10 000 en moyenne sont atteintes de fibrose kystique au Québec, ce qui représente un taux de prévalence élevé.

La décision d’ajouter la fibrose kystique au Programme québécois de dépistage néonatal sanguin se fonde sur les résultats d’une étude l'Institut national de santé publique du Québec commandé par le gouvernement.

Les symptômes de fibrose kystique ne sont pas spécifiques et peuvent parfois être difficiles à diagnostiquer, ce qui entraîne des délais et des complications de santé chez l'enfant. Le dépistage néonatal permettra d'éviter ces inconvénients et d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes.

Gaétan Barrette, ministre de la Santé du Québec