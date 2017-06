L'ex-DG de la SQ assure que l'ex-ministre Bergeron ne l'a pas incité à ouvrir une enquête

Un texte de François Messier

Devant la commission Chamberland, Mario Laprise a expliqué qu’il a décidé de faire une enquête le 5 septembre 2013, après avoir constaté que l’animateur Paul Arcand du 98,5 FM avait obtenu des extraits de l’écoute électronique qui avait visé Michel Arsenault dans le cadre du projet Diligence.

« Ça pour moi, c’était une préoccupation majeure », a expliqué M. Laprise, en précisant que l’article 193 du Code criminel interdit de diffuser des extraits d’écoute électronique de la sorte. « Par expérience, pour moi, c’est un délit », a-t-il souligné.

L’ex-patron de la SQ dit qu’il avait dès lors demandé à la Division des normes professionnelles et des affaires internes de la SQ de faire enquête à ce sujet. Ce n’est que cinq jours plus tard qu’il a appris que M. Arsenault avait appelé M. Bergeron pour se plaindre du traitement qui lui avait été réservé.

« On ne déclenche pas l’enquête le 10 [septembre]. On communique qu’il y a une enquête le 10. […] Les démarches sur les fuites sont bien en amont », a déclaré M. Laprise à la commission. La lettre de M. Arsenault, a-t-il ajouté, n'a fait que pousser la SQ à divulguer plus rapidement qu'elle enquêtait.

Plus tôt en matinée, M Arsenault s'est dit révolté lorsqu'il a appris, dès décembre 2011, que l'écoute électronique dont il avait été l'objet en 2009 s'était retrouvée entre les mains de journalistes.

C'était « indigne », c'étaient des « méthodes à la Mussolini ou au KGB », s'est-il exclamé.

M. Arsenault s'était d'abord plaint à la Sûreté du Québec, en décembre 2011, estimant qu'il s'agissait d'une violation de sa vie privée, puisqu'il n'était accusé de rien.

Comme il n'y avait pas eu de suite à sa plainte, en septembre 2013, il a écrit au ministre Bergeron pour lui lui demander formellement d'enquêter sur ces fuites dans les médias.

