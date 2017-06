Katy Perry ajoute une date à Québec pour sa tournée Witness

Un texte de Jean-Simon Fabien

Le concert aura lieu au Centre Vidéotron au lendemain d’une escale à Montréal et à la veille de deux dates à Toronto.

L’album Witness, qui paraît le 9 juin, est un premier effort sur disque en quatre ans. Depuis Prism, disque avec lequel Perry a consolidé son statut de supervedette, la chanteuse de 32 ans a mûri et aborde sur son nouvel album des thèmes plus personnels.

Les extraits Chained to the Rythm, Bon Appétit et Swish Swish témoignent aussi d’une certaine évolution. Elle migre vers un son plus urbain destiné aux pistes de danse.

Les spectacles de Katy Perry sont reconnus pour leur grand déploiement. Les amateurs doivent s’attendre à ce que la chanteuse enchaîne les costumes thématiques et qu’elle soit entourée de nombreux danseurs et de décors changeants.

Les billets pour le concert, qui seront mis en vente le 16 juin à 10 h, varient de 50,50 $ à 226 $.