Dabrowski remporte le double mixte à Roland-Garros

La paire canado-indienne, classée tête de série no 7, a gagné la finale à l'arraché contre l'Allemande Anna-Lena Grönefeld et le Colombien Robert Farah. Elle s'est imposée en trois manches de 2-6, 6-2 et 12-10.

Le parcours de Bianca Vanessa Andreescu (no 3) dans le tableau des juniors s'est arrêté en quarts de finale. La joueuse ontarienne a plié en deux manches identiques de 3-6 devant la Chinoise Liu Claire (no 6).

Plus de détails à venir.