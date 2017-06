Donaldson dénoue l'impasse en faveur des Jays

Frankie Montas (1-1) a atteint Kevin Pillar pour amorcer la 10e manche et Donaldson a claqué son septième circuit de la saison par-dessus la clôture du champ centre-gauche pour porter le score à 6-4.

Deux frappeurs plus tard, Montas a été victime du deuxième circuit du match de Justin Smoak.

Même s'il a accordé un point aux A's en fin de 10e, Roberto Osuna a quand même inscrit un 14e sauvetage cette saison.

Ryan Tepera (4-1) a retiré trois frappeurs de suite en neuvième manche pour enregistrer la victoire.

Le gaucher Francisco Liriano a obtenu le départ pour les Blue Jays (29-31).

Il a accordé trois points mérités, six coups sûrs, un but sur balles et retiré cinq adversaires au bâton en cinq manches au monticule.

Pillar a aussi cogné une longue balle pour les Torontois, une claque de trois points en deuxième manche, quelques frappeurs après que Smoak eut frappé son premier circuit de la rencontre.

Lors de cette série contre les Athletics (26-33), Smoak a propulsé trois balles au-delà des clôtures pour porter à 17 son total de circuits cette saison.