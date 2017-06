Trudeau évoque les droits de la personne au Myanmar avec Aung San Suu Kyi

« Je suis heureuse d'être ici en particulier pour étudier le fédéralisme canadien, parce que c'est ce vers quoi nous essayons d'aller », lui a répondu la dirigeante birmane et Prix Nobel de la paix, qui souhaite faire de son pays un État fédéral.

C'est la raison principale [étudier le fédéralisme canadien] pour laquelle je suis ici au Canada. Aung San Suu Kyi, dirigeante birmane

Justin Trudeau n’a pas semblé juger cet objectif prioritaire et a plutôt mis de l’avant les droits de la personne. En particulier ceux des femmes, des jeunes et des minorités ethniques et religieuses, notamment le peuple rohingya, la minorité musulmane la plus persécutée du monde, selon l'ONU.



L’organisation internationale Human Rights Watch et des réfugiés birmans au Canada souhaitent d’ailleurs que Justin Trudeau incite Aung San Suu Kyi à permettre la mise en branle d'une enquête indépendante sur les cas allégués de violation de droits de la personne à l'égard de cette minorité musulmane au Myanmar.



Jusqu’à présent, le gouvernement birman a toujours rejeté cette demande.

Contribution du Canada



Après la rencontre, M. Trudeau a annoncé l’octroi de 8,8 millions de dollars pour de l’aide humanitaire et l’avancement de la paix et de la stabilité au Myanmar.



« Les liens qui unissent le Canada et le Myanmar se resserrent chaque jour, et nous sommes déterminés à soutenir ce pays, tandis que son peuple chemine vers une paix et une stabilité véritables », a déclaré Justin Trudeau.

Nous encourageons un processus de paix inclusif qui respecte les droits de la personne et qui répond aux besoins de toute la population birmane. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Arrivée au pouvoir à la fin du mois de mars 2016 après des élections historiques, l'ancienne dissidente Aung San Suu Kyi a promis de faire du processus de paix sa grande priorité.



Depuis son indépendance en 1948, le Myanmar est confronté à des soulèvements de groupes qui réclament plus d'autonomie. Plus de 130 ethnies différentes y vivent.