La Vérif : faut-il réduire le nombre d'examens pour les élèves du Québec?

Un texte de François Cormier et Nathalie Lemieux

Radio-Canada a comparé la situation au Québec avec celle de deux provinces canadiennes. Il apparaît que les élèves québécois ont trois fois plus d'épreuves ministérielles que leurs collègues de l'Ontario et Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique a d'ailleurs réduit le nombre d'évaluations l'an dernier pour se concentrer uniquement sur la langue et les mathémathiques.

On dit oui aux épreuves ministérielles, mais on pense que certaines devraient être réduites. On demande aussi au ministère de réviser les outils de correction qui ne sont pas assez lourds et objectifs

Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle, Fédération autonome de l’enseignement (FAE)