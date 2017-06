Œuvre fondatrice du cinéma québécois, Pour la suite du monde devient « événement historique »

Premier long métrage québécois et canadien projeté au Festival de Cannes (1963), Pour la suite du monde raconte la vie des habitants de l'île aux Coudres, qui pratiquent la traditionnelle chasse aux bélugas, abandonnée dans les années 40.

La production du film, dont le budget s'élevait à 80 000 dollars, a débuté à l'hiver 1962, pour se terminer l'automne suivant. Plus de 30 heures de pellicule ont été tournées.

Tournage du film « Pour la suite du monde » Photo : Office national du film du Canada

Le film de Pierre Perrault et de Michel Brault, décédés respectivement en 1999 et en 2013, est souvent considéré comme le plus important de la cinématographie québécoise, aux côtés de Mon oncle Antoine, de Claude Jutra, Les ordres, de Michel Brault, et J.A. Martin, photographe, de Jean Beaudin.

À voir : Réactions du public à la sortie de Pour la suite du monde en 1963

En février 2016, l'Observatoire du documentaire avait lancé une pétition demandant au gouvernement du Québec de reconnaître la valeur historique du film. Plusieurs personnalités, dont le cinéaste Fernand Dansereau, l'avaient signée.

Dimanche, lors du Gala Québec Cinéma, les cinéastes Hugo Latulippe, initiateur de la pétition, et Anaïs Barbeau-Lavalette, ont appelé à un meilleur financement du documentaire au Québec.

Hugo Latulippe et Anaïs Barbeau-Lavalette appellent au financement du documentaire

Pour Latulippe, président de l'Observatoire du documentaire, cette désignation s'inscrit dans cette volonté de donner plus de moyens au documentaire québécois.

« Notre idée, avec cette démarche symbolique qui consacre le rapport singulier et spécifique que les Québécois entretiennent avec la cinématographie documentaire, était aussi d'en assurer le prolongement. C'est pour nous le premier pas… de la suite du documentaire québécois! »

Comment un événement devient historique

La Loi sur le patrimoine culturel donne le pouvoir à la ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques.

L'Observatoire du documentaire estimait lors du dépôt de la pétition que Pour la suite du monde mérite ce statut grâce à son « caractère fondateur ».