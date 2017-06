Le gouvernement a la responsabilité d'écouter les communautés, disent les chefs de Lac Simon et Kitcisakik

Ces deux femmes, à la tête de communautés en périphérie de Val-d'Or qui ont été ébranlées par la diffusion du reportage d'Enquête sur des allégations d'abus policiers commis à l'endroit de femmes autochtones, espèrent que la commission saura apaiser leurs souffrances.



Manque de ressources



La chef de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, a dénoncé le manque de ressources dans sa communauté et les traitements injustes que subissent les Autochtones. Problèmes de logement et d'éducation, abus de pouvoir, discrimination : la liste des problèmes énumérés par la chef Jérôme est longue.



Lors de son témoignage mercredi matin, elle a fait le portrait de sa communauté et recensé les nombreux défis auxquels elle doit faire face.

Le conseil ne peut, par exemple, offrir l'aide sociale à ceux qui ont 24 ans et moins, puisqu'il y aurait trop de bénéficiaires. « Si on faisait un déficit, c’était notre problème », a dit la chef de Lac-Simon, expliquant que le ministère n'alloue qu'un certain montant à sa communauté et ne vient pas « éponger le déficit ».

On a une relation qui n’est pas très saine avec le gouvernement. On dirait que les ministères, ils rendent les communautés pauvres, encore plus pauvres. Adrienne Jérôme, chef de Lac-Simon

Le service de police de la communauté manque aussi de financement. Des plaintes y ont, par exemple, été déposées par des femmes autochtones, mais n'ont pu être traitées par manque d'argent, a déclaré la chef autochtone.

Adrienne Jérôme a également relaté les problèmes d'habitation.« Dans un logement, des fois il y a 16 personnes. Il n’y a pas d’intimité, parfois il y a de la violence qui se crée, les jeunes ne peuvent pas faire leurs devoirs, ne peuvent pas bien dormir », a-t-elle déploré.

Le gouvernement nous dit de miser sur la réussite [scolaire] de nos enfants. Mais comment veux-tu qu’on le fasse quand on a des logements surpeuplés. Adrienne Jérôme, chef de Lac-Simon

Un traitement inéquitable

La chef de Lac-Simon a aussi déploré que des policiers de la ville soient « arrogants » et « injustes » envers les Autochtones.

Mme Jérôme a notamment relaté l’histoire d’une mère, dont la fille était coincée en ville, la nuit. La mère s’est alors rendue en ville pour la chercher, avec ses autres enfants à l’arrière de la voiture, mais elle a été arrêtée en cours de route par un policier qui l’a accusé de conduire en état d’ébriété. Après qu'elle eut nié ces allégations, le policier l’a sortie de la voiture, poussée au sol et a mis sa figure dans la neige, a rapporté Adrienne Jérôme, ajoutant que cet événement est survenu cette année.

On est tous perçus comme des délinquants. Oui, on en a des délinquants. Mais la majorité de notre monde, c’est du bon monde. Adrienne Jérôme, chef de Lac-Simon

Dans les hôpitaux aussi, l'attitude de certains employés envers les Autochtones est négative. Certains répondent comme s'ils les dérangeaient, a indiqué la chef autochtone. « On dirait qu'ils sont déçus que ça soit nous leur prochain client », a-t-elle laissé tomber.

L' « abus de pouvoir » des travailleurs sociaux

Les travailleurs sociaux ont des « pouvoirs abusifs » quant à la surveillance des familles, selon la chef Jérôme.

Elle ajoute que « la barre de recommandations et d'obligations » de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est trop élevée et que, selon ses critères, les parents ne sont jamais suffisamment adéquats. « On dirait qu’ils veulent qu’on soit les parents modèles. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas », s'est-elle plainte.

La DPJ, c'est comme les pensionnats, ils viennent nous enlever nos enfants. Adrienne Jérôme, chef de Lac-Simon

« Ça prend toute une communauté pour élever un enfant, c'est notre façon de faire », a souligné Mme Jérôme, estimant que les travailleurs sociaux devraient s’ajuster à leur culture.

Le conseil de Lac-Simon dit vouloir résoudre les problèmes de la communauté, mais déplore que les lois gouvernementales l’empêchent de le faire.

« Dans notre communauté, on essaye de faire des règlements. Mais on dirait que les lois nous empêchent encore de progresser et mettent des barrières dans nos communautés », a-t-elle dit, évoquant un règlement de Lac-Simon voulant expulser les revendeurs de drogue pour tenter d'éradiquer ces substances illicites et la violence qui y est liée.

« On veut le bien de nos enfants. Mais avec toutes les lois et les abus de pouvoir qui se passent dans la communauté, ça nous arrête », a-t-elle dénoncé.

Une communauté isolée

Présente devant la commission en après-midi mercredi, la chef de Kitcisakik, Adrienne Anichinapéo, a témoigné des conditions particulières vécues par ses membres en fonction de la situation isolée de sa communauté.

Elle a par ailleurs évoqué les difficultés de Kitcisakik à recevoir des services étant donné l'absence d'un statut de « réserve ».

La chef de la communauté de Kitcisakik, Adrienne Anichinapéo Photo : Gouvernement du Québec

On est considéré comme un établissement dans lequel on reçoit du financement du fédéral et de la province. On reçoit le minimum juste pour donner quelques services qui ne sont pas comparables à d'autres communautés qui ont ce statut. Adrienne Anichinapéo

La communauté de Kitcisakik n'a toujours pas de services d'électricité et d'eau courante, malgré les démarches mises en place par de nombreux leaders autochtones dans les dernières décennies.

Vers la reconstruction sociale



Mme Anichinapéo a rappelé à la commission cette vague de dénonciations de violence conjugale et familiale, en plus d'abus physiques et sexuels, énoncées au courant des années 1980.



Elle explique qu'une démarche de concertation avait été mise de l'avant par le ministère des Services sociaux de l'époque, et qu'une table de concertation avait alors été créée dans le but de rassembler les leaders autochtones, les intervenants sociaux et les membres de la communauté.



« C'était le fun à voir. Les jeunes pouvaient vivre dans une communauté dans laquelle leur sécurité était assurée. Aujourd'hui, ce n'est plus là », a-t-elle expliqué devant le juge Viens.

À lire aussi : Les défis sont de taille à Kitcisakik

Malgré les efforts émis par les deux paliers de gouvernement à l'époque, Adrienne Anichinapéo estime que la situation n'est plus la même. « Il y a des choses qui ont changé. Après un certain temps, on s'est posé beaucoup de questions », a-t-elle soutenu.



Crise de Val-d'Or : certaines communautés oubliées



La chef Anichinapéo a reproché au gouvernement Couillard de ne pas avoir consulté les communautés lorsque la crise de Val-d'Or a frappé en 2015.

Selon elle, l'investissement au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or aurait pu servir à agir dans les communautés qui sont dans le besoin, comme celle de Kitcisakik.



« La raison d’être de cette commission, on ne se le cachera pas, c’est venu de la voix des femmes qui ont dit ce qu’elles vivaient », a-t-elle soutenu devant le juge Viens.

Le gouvernement a réagi en donnant 6 millions au Centre damitié [autochtone de Val-d'Or] et zéro cenne pour donner à nos membres. C'est une injustice, parce qu’on utlise à même nos services pour essayer d'aider nos femmes qui ont dénoncé qui vivent ça aussi. Adrienne Anichinapéo

Selon la chef, le gouvernement aurait pu consulter les communautés. « Ils auraient pu nous dire "comment on peut vous aider?" », dit-elle.

Lors de son allocution, Adrienne Anichinapéo a toutefois reconnu que l'apport des services sociaux dans les dernières décennies a été indéniable, mais qu'« il reste du travail à faire » notamment en santé et en éducation mais aussi au niveau des infrastructures.



« Quand tu n'as pas d'électricité pis que t'as pas d'eau courante, des conditions de vie du tiers-monde. Tsé, on est en 2017 et on est au Canada, un pays riche », a-t-elle affirmé.