Halep gagne au terme d'un improbable scénario

En retard 3-6 et 1-5, la quatrième joueuse mondiale a aligné cinq jeux de suite pour relancer le débat et pour finalement enlever la deuxième manche in extremis, après avoir sauvé une balle de match.

Pendant plus d'une manche et demie, Svitolina, la joueuse en forme du début de saison avec quatre titres, a eu la mainmise sur la rencontre jusqu'à servir une première fois pour une place en demi-finale à 5-2. Elle a assommé Halep de coups gagnants, à la fois puissants et précis.

Dos au mur, la petite Roumaine de 1,67 m (5 pi 6 po) est revenue après être passée à deux points de la défaite sur son service à 3-5 et 0-30.

Elle n'était pas encore tirée d'affaire pour autant avec quatre balles de manche manquées plus tard à 6-5. Puis, elle a sauvé une balle de match dans le bris d'égalité avant de conclure à sa cinquième occasion.

Dans la manche ultime, Svitolina (no 5), écoeurée, a complètement lâché prise et Halep a facilement achevé sa remontée pour signer une victoire de 3-6, 7-6 (8/6) et 6-0.

« C'était dur, a admis Halep. Elle jouait très bien. Je ne sais pas trop comment je suis revenue. J'ai été un peu chanceuse sur la dernière balle de la deuxième manche avec ce filet en ma faveur. »

« J'ai été forte mentalement, je n'ai jamais abandonné et c'est pourquoi j'ai gagné », a déclaré la Roumaine de 25 ans.

Photo : Getty Images/Adam Pretty

La troisième tête de série atteint ainsi le carré d’as des Internationaux de France pour la seconde fois de sa carrière. En 2014, elle avait été finaliste contre Maria Sharapova.

La Roumaine se mesurera à la deuxième tête de série au prochain tour, Karolina Pliskova, bourreau de la favorite de la foule, la Française Caroline Garcia, en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-4.

L'autre demi-finale opposera la surprenante Suisse Timea Bacsinszky à la jeune Lettone Jelena Ostapenko. Drôle de hasard: Bacsinsky et Ostapenko vont célébrer leur anniversaire de naissance (28 ans pour la Suisse et 20 ans pour la Lettone) sur le central Philippe-Chatrier jeudi.