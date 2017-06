Thiem, Nadal, Wawrinka et Murray en demi-finales à Roland-Garros

Le 7e joueur mondial a surclassé le tenant du titre et 2e raquette mondiale en trois manches de 7-6 (7/5), 6-3 et 6-0. Il rejoint ainsi Rafael Nadal dans les demi-finales.

Nadal (no 4) a bénéficié un peu plus tôt de l'abandon en deuxième manche de son compatriote Pablo Carreno Busta (no 21), blessé au muscle abdominal gauche.

Touché par une crise de motivation, Djokovic, 30 ans, a rendu toutes ses couronnes et avec elles son trône de numéro 1. La défaite contre Thiem est le bas de la descente et l'atterrissage a été violent. Le Serbe n'avait pas perdu en trois manches dans un tournoi majeur en quatre ans, et il n'avait pas subi un 6-0 en tournoi du grand chelem en 12 ans.

Après cet échec, qui pourrait le faire reculer jusqu'à la quatrième place mondiale, en fonction des résultats de Stan Wawrinka (3e) et de Nadal, le Serbe n'exclut plus de faire une pause.

« J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. C'est à moi de savoir ce qui est le mieux pour moi. Il y a eu beaucoup de changements dans mon équipe. Ce n'est pas évident de prendre ce genre de décision », a-t-il dit. Il a assuré du même souffle qu'il adorait encore le tennis.

Dans le jeu, il n'a tenu la comparaison avec son rival, âgé de 23 ans, que pendant la première manche, où il a même eu deux balles de manche à 5-4. Dans les deux autres, il a été complètement débordé en puissance, surtout par le coup droit de Thiem, l'un des meilleurs du monde avec celui de Nadal. Le choc de vendredi s'annonce musclé.

Wawrinka s'abonne au dernier carré

Le Suisse Stan Wawrinka s'est qualifié pour les demi-finales pour la troisième fois d'affilée avec une victoire contre le Croate Marin Cilic en trois manches de 6-3, 6-3 et 6-1.

Il affrontera pour une place en finale le Britannique Andy Murray, qui a battu le Japonais Kei Nishikori en quatre manches de 2-6, 6-1, 7-6 (7/0) et 6-1. Murray avait battu Wawrinka en demi-finale l'année dernière.

Depuis son premier titre majeur à Melbourne en 2014, Wawrinka a atteint le dernier carré plus d'une fois sur deux, soit 8 fois en 14 tournois (et 8 fois sur 11 sans compter l'herbe de Wimbledon qui lui convient moins).

Face à Cilic, 8e mondial, le Vaudois (no 3) de 32 ans n'a eu aucun mal à imposer son jeu.

« C'était un match parfait. J'étais bien physiquement, je bougeais bien, je jouais juste. J'ai été solide du fond du court et j'ai su rentrer dedans quand l'occasion se présentait », a dit le champion de 2015.