La retraite attendra pour Lanni Marchant

Après une saison exceptionnelle en 2016 (24e aux Jeux de Rio et 7e au marathon de New York), Marchant a dû traverser une série d’épreuves personnelles dans les mois qui ont suivi.

En plus des problèmes récurrents à la hanche et aux jambes, la coureuse de London a perdu son père, emporté soudainement par un problème au cœur.

« Ça aurait été facile de regarder mes succès à Rio et New York et de dire " ça suffit ". Mais, j’ai décidé de continuer. Je peux encore en faire beaucoup pour mon sport. »

L’athlète de 33 ans, qui se remet également d’une opération pour une pierre aux reins, a fait le choix de ne pas participer à l’épreuve du marathon aux Championnats du monde d’athlétisme, en août prochain, à Londres.

« Je ne me sentais pas très déterminée, j’aurais eu l’impression de voler la place à quelqu’un d’autre », a expliqué l’Ontarienne.

Marchant a convenu avec son entraîneur Dave Mills qu’il serait mieux pour elle de se concentrer sur le 10000 m.

Pour assurer sa qualification, elle doit cependant courir le 5000 m aux Championnats canadiens en juillet prochain.

« Si je peux représenter le Canada une dernière fois, ça serait fantastique. »

(D'après un texte de Doug Harrison - CBC Sports)