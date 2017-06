Blerim Dzemaili vante l'Impact et la MLS en Suisse

« Pour le moment, tout s'est bien passé, j'ai beaucoup de plaisir. »

Montréalais depuis moins d’un mois, le nouveau joueur désigné de l'Impact s’est dit agréablement surpris par le niveau de jeu de la MLS.

« C'est un jeu très physique, mais moins technique qu'en Europe, a expliqué Dzemaili. C'est une ligue encore jeune, elle va donc encore progresser tactiquement. Mais chaque club possède deux ou trois étoiles dans son effectif, alors le niveau est plutôt bon, je dirais qu'il correspond dans l'ensemble au niveau des petites équipes des grands championnats d'Europe. »

Apprendre à la dure

« En partant de Bologne, l'entraîneur Roberto Donadoni m’avait dit de prendre la MLS au sérieux, car, sinon, je n’allais pas tenir le choc, surtout physiquement. »

À son premier match, Dzemaili a vite compris le sens des paroles de son ancien entraîneur du FC Bologne.

Dans un affrontement chaudement disputé contre Columbus, le milieu de terrain a fait l'objet d'une couverture étroite des joueurs du Crew.

À la 24e minute de jeu, le Suisse a même dû se rendre sur la touche pour changer son maillot déchiré lors d'une bousculade avec le défenseur Jonathan Mensah.

Auteur du but de la victoire face aux Red Bulls de New York, samedi soir au stade Saputo, Dzemaili semble avoir trouvé son rythme de croisière.

La rapidité d'esprit de Bernier, le 1-2 de Nacho et le but de Dzemaili!

Watch Dzemaili's goal from the sideline!#IMFC #MTLvNY pic.twitter.com/3J2U1wVMxm