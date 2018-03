Joseph Trutch est connu pour avoir réduit les droits des Premières Nations de la province durant sa carrière politique en Colombie-Britannique. Il ne reconnaissait pas les droits des Autochtones sur les territoires. Il a également restreint les terres des familles de la communauté Sto:lo à un maximum de 10 acres et réduit la taille des réserves établie par le gouverneur James Douglas de 92 %.

« Il semble qu’il incarnait de façon vraiment extrême les opinions de ce temps-là, notamment celle que les Autochtones n’étaient pas des personnes », avait souligné l’auteur britanno-colombien Michael Kluckner en 2012.

Joseph Trutch figurait sur une liste des pires Canadiens compilée par des historiens et des écrivains pour le magazine d’histoire The Beaver en 2007. Malgré cela, le nom de Trutch est encore présent dans plusieurs rues de la Colombie-Britannique.

Le conseil des gouverneurs de l’Université de Victoria a pris la décision de retirer ce nom de l’une de ses résidences la semaine dernière. Une campagne à cet égard était en cours depuis plusieurs années, selon un ancien membre de l’association des étudiants autochtones de l’Université, Blake Desjarlais.

« Lorsque j’ai été élu, j'ai appris que ce n’était pas un sujet nouveau. Qu'il y ait ce nom horrible sur un bâtiment du campus, cela touche beaucoup de gens à cause de l’héritage de ce nom », explique Blake Desjarlais.

L’Université n’a pas encore décidé d’un nouveau nom pour la résidence. L’établissement devra décider d’un processus pour choisir une nouvelle appellation du bâtiment, selon la vice-présidente externe de l’Université de Victoria, Carmen Charette.

Blake Desjarlais espère que les Premières Nations pourront donner leur avis sur le nouveau nom.

En 2012, un collant dénonce le nom de Joseph Trutch sur une rue de Vancouver. Photo : Radio-Canada

Statue enlevée

Plus tôt cette semaine, la Première Nation de Tsilhqot'in a salué la décision du Barreau de la Colombie-Britannique d’enlever la statue d’un juge controversé de l’entrée de son bâtiment.

Le juge Matthew Begbie a faussement reconnu coupables six chefs de guerre tsilhqot'in de meurtre en 1864 et les a condamnés à la peine de mort par pendaison. Le Barreau avait annoncé en avril son intention d’enlever la statue, indiquant qu’elle était un symbole négatif du passé colonial de la province. Le Barreau a l’intention de la remplacer par une figure plus inclusive.

La communauté demande au gouvernement provincial d'emboîter le pas au Barreau et de retirer le nom de Matthew Begbie de tous les endroits publics, notamment d'une école.