Pour la suite du monde consacré « événement historique »

Réalisé par Pierre Perrault et Michel Brault, avec la collaboration de Marcel Carrière, Pour la suite du monde est présenté le 4 août 1963 en première québécoise. Après la projection à Montréal, le journaliste Pierre Nadeau recueille les réactions dans un vox pop pour l’émission Aujourd’hui. « Formidable », « très pittoresque », affirment certains spectateurs.

Le journaliste s’entretient aussi avec des habitants de L’Isle-aux-Coudres et deux des interprètes du film, Louis Harvey et Alexis Tremblay. La foule se masse alors pour écouter ces Coudrilois au langage coloré qui pratiquent la traditionnelle chasse aux bélugas.

Pour la suite du monde est le premier long métrage québécois et canadien projeté au Festival de Cannes en compétition officielle. Il remporte le prix du meilleur film de l’année au palmarès du film canadien, en 1964.

En 2016, une pétition initiée par le président de l’Observatoire du documentaire, le cinéaste Hugo Latulippe, demande que l’œuvre soit nommée « événement historique ».

Aujourd’hui (1962-1969)

Diffusé après le bulletin de nouvelles de soirée, le magazine quotidien Aujourd’hui s’inspire de l’actualité et traite de sujets qui touchent de près les téléspectateurs. À travers ses entrevues, enquêtes, tables rondes ou sondages populaires, l’émission traite souvent de questions controversées. Des reporters et des animateurs talentueux ont contribué au succès d’Aujourd’hui : Michelle Tisseyre, Wilfrid Lemoine, Jacques Languirand, Raymond Laplante, Andréanne Lafond, Pierre Nadeau, Pierre Paquette, Jean Ducharme, etc.