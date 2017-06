Si l’on en juge par les réactions des gestionnaires des principaux festivals d’été montréalais, dont le Festival Juste pour rire, Montréal complètement cirque, Spectra et evenko, ce ne serait pas du tout le cas, a découvert Mélanye Boissonnault, de l’émission Le 15-18.

En novembre dernier, Luce Rozon, vice-présidente de Création Juste pour rire Spectacles, craignait l’arrivée de cette nouvelle concurrence. Pas aujourd’hui : « À la lumière des événements nommés par le 375e, il n’y pas tant de spectacles que ça. On [les festivals] refait tous le même genre de programmation », dit-elle, faisant remarquer que les activités proposées par le 375e étaient distinctes de celles de Juste pour rire : course de boîte à savon, rodéo, spectacle Avudo de Daniele Finzi Pasca au Vieux-Port de Montréal et illumination du pont Jacques-Cartier pendant 10 ans.

Gratuits ou payants

Dans certains cas, Juste pour rire offre des spectacles ou des propositions qui ont des liens avec le 375e anniversaire de la ville. L’organisation des festivités du 375e a d’ailleurs offert des enveloppes budgétaires aux festivals. C’est ainsi que Montréal complètement cirque a pu prolonger de deux semaines le spectacle Rouge et celui des 7 doigts de la main.

On est ravis, c’est extraordinaire ce qui arrive en ville, mais il y a plein d’événements gratuits. Il reste que pour nous, c’est un souci aussi. Il y a des spectacles avec des billets à vendre, alors c’est sûr qu’on s’est adaptés. On a changé notre stratégie. Alors on a moins de lieux, mais on joue plus longtemps. Dans le fond, on a plus de représentations.

Nadine Marchand, directrice de Montréal complètement cirque