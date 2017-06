Chrystia Freeland définit le rôle du Canada dans le monde

Aux yeux de la ministre Freeland, le Canada doit aussi jouer un rôle actif en accueillant les persécutés et en défendant les droits des femmes, des gais et lesbiennes, des transgenres et des minorités qu'elles soient religieuses, culturelles, ethniques, raciales ou encore linguistiques.

« Personne ne nous a donné le rôle de faire la police dans le monde, mais nous avons clairement le rôle de défendre ces droits dans le monde », a déclaré Chrystia Freeland, citant en exemple le fait que le Canada ait accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens.

Nous pouvons et devons jouer un rôle dans la préservation et le renforcement de l'ordre mondial global dont nous avons tant bénéficié. Il est dans notre intérêt de le faire, parce que notre propre société ouverte est plus en sécurité dans un monde de sociétés ouvertes. Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada

Et les sociétés ouvertes sont menacées dans le monde actuel, a poursuivi Mme Freeland en substance, avant d'enchaîner sur la question de l'environnement avec un message directement adressé aux États-Unis : « Comme l'a dit le premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière, le Canada est profondément déçu par la décision du gouvernement fédéral américain de se retirer de l'Accord de Paris sur le climat ».

Chrystia Freeland dit qu'Ottawa s'efforcera de faire progresser ce dossier dans l'ensemble des États-Unis avec « tous les paliers de gouvernement et avec ses partenaires d'affaires, ceux du monde du travail et de la société civile ».

Plus de 1000 organisations américaines ont signé une déclaration dans laquelle elles s'engagent à respecter les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, malgré la décision annoncée la semaine dernière par Donald Trump.

Le protectionnisme : pas une option pour le Canada

Sans jamais citer nommément le président Donald Trump, Mme Freeland a rejeté les politiques de ce dernier, non seulement en matière de lutte contre les changements climatiques, mais aussi en matière d'immigration et de relations commerciales.

Le protectionnisme, a statué la ministre canadienne, n'est pas une solution appropriée pour faire face aux enjeux économiques actuels.

Il existe un « sentiment généralisé que trop de gens ont été oubliés ou trahis » par les mutations économiques, mais ce n'est pas pour autant au commerce international qu'il faut s'en prendre, a-t-elle affirmé.

Dans son plaidoyer pour le libre-échange, Chrystia Freeland a déclaré que si le monde du travail avait tant changé, c'était plutôt en raison de l'automatisation et de la révolution numérique.

Elle a par ailleurs réitéré le désir du Canada d'améliorer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui unit le Canada aux États-Unis et au Mexique. Un accord qui laisse le président américain Donald Trump si insatisfait qu'il en a ordonné la renégociation, le 18 mai dernier.

Des frontières assiégées

Dans son discours aux communes, Chrystia Freeland a déploré que le principe d'inviolabilité des frontières soit de plus en plus « assiégé ».

Petite-fille d'immigrants ukrainiens, la ministre qui a été déclarée persona non grata par le régime de Vladimir Poutine, en mars 2014, a dénoncé « l'annexion illégale » d'un territoire de l'Ukraine par la Russie. « Nous ne pouvons accepter ou ignorer cet acte », a déclaré Chrystia Freeland, recueillant ainsi les applaudissements des députés canadiens.

Le Canada entend accroître le financement de ses forces armées a dit Mme Freeland, une annonce que fera d'ailleurs son homologue à la Défense Harjit Sajjan, mercredi, à la Chambre des communes. Cet été, la Défense canadienne déploiera des troupes en Lettonie.

« Il ne peut y avoir de lien plus clair que l'OTAN et l'article 5 (sur le principe de la défense collective) sont au coeur de la politique nationale de sécurité du Canada », a déclaré Chrystia Freeland.

Or en janvier dernier, à quelques jours de son investiture, Donald Trump avait qualifié l'OTAN d’« obsolète ».

Une démocratie mise en péril

Chrystia Freeland estime que la démocratie au Canada et dans le monde est « directement et stratégiquement menacée par le régime dictatorial en Corée du Nord, par des crimes contre l'humanité en Syrie, par les monstrueux extrémistes de Daech et par l'aventurisme et l'expansionnisme militaires de la Russie ».

Et pour sa défense, il serait mal avisé pour le Canada de s'en remettre uniquement au « parapluie de sécurité des États-Unis ».

C'est en maintenant son engagement avec les États-Unis, avec le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et avec tous ses autres partenaires internationaux que le Canada a du poids dans le monde, conclut en résumé Chrystia Freeland.