La crise du logement à Vancouver, « c'est l'apartheid », dit un ex-membre de l'ONU

Miloon Kothari avait été envoyé au Canada par l'ONU en 2007 pour analyser l'état du logement. Il avait visité Vancouver et son Downtown Eastside. Il avait alors qualifié de crise la situation dans la métropole britanno-colombienne. Dix ans plus tard, il pousse plus loin et parle de véritable apartheid, de ségrégation quant à l'habitation.