Repêchage d’expansion : « Ce sera le chaos » - George McPhee

Un texte d'Alexandre Gascon

Bien que nous sommes à 16 jours du repêchage d’expansion et de la constitution de la 31e concession de la LNH, l’équipe est déjà très active.

McPhee a assuré, à l’occasion des tests physiques annuels des espoirs de la LNH à Buffalo en fin de semaine dernière, qu’il discute fréquemment avec ses homologues.

« On a été très clairs là-dessus. On préfère avoir une discussion avec une équipe plutôt que simplement choisir des joueurs. S’il y a certains joueurs que tu veux protéger, des joueurs que tu pourrais nous envoyer pour t’assurer que je ne repêche pas tel joueur, mais plutôt un autre, on est ouverts », explique McPhee joint au téléphone à la fin du mois de mai.

L’architecte de la nouvelle franchise essaie d’abattre le plus de boulot possible en amont, mais le calendrier de la LNH le contraint.

Une expérience gratifiante

Avant de prendre en charge la destinée des Golden Knights, George McPhee a passé 17 saisons (1997 à 2014) comme directeur général des Capitals de Washington.

Sous son égide, les Caps ont atteint la finale de la Coupe Stanley à sa première campagne, mais n’ont pu répéter l’exploit en dépit des nombreuses éditions dominantes de l’organisation.

Il classe toutefois l’aventure avec les Golden Knights dans une catégorie à part.

« C’est certainement l’expérience la plus folle, la plus gratifiante et la plus amusante que je n’ai jamais vécue. J’ai parlé avec Doug Risebrough (Wild), Bobby Clarke (Flyers) et David Poile (Predators) aussi. Ils m’ont tous dit qu’ils n’ont jamais eu autant de plaisir que l’année avant l’expansion. C’est vraiment une année excitante. Ils avaient raison », confie le DG.

« On se prépare depuis près d’un an. Ça prenait au moins ça pour assembler une organisation. Surtout pour bien le faire », ajoute-t-il.

Les premiers mois ont servi à bâtir l’équipe de recrutement, de développement, l’administration et toute la logistique, « maintenant, ça commence à prendre de l’ampleur ».

« Les équipes appellent et nous font savoir ce qu’elles envisagent, ce qu’elles souhaitent faire. On a des discussions à savoir comment on peut s’organiser, s’accommoder », renchérit McPhee, qui se dit ouvert à l’idée de soulager certaines équipes de gros contrats en retour d’une garantie que tel ou tel joueur ne soit pas protégé.

Nous faisons environ un repêchage simulé par mois, mais le résultat changeait beaucoup d’un mois à l’autre alors je m’attends à ce que ce soit encore le cas d’ici au repêchage d’expansion […] C’est vraiment difficile de prédire qui sera encore disponible. George McPhee

Les conseils d’un vieux routier

McPhee voit à long terme pour ses Golden Knights, mais il souhaite aussi être en mesure d’assembler une équipe compétitive dès l’an 1.

Un autre ancien directeur général à la tête d’une équipe d’expansion a eu un mot pour lui.

Photo : Getty Images/Ethan Miller

« Nous savions que la première année serait difficile », se souvient l’ancien grand manitou des Sénateurs d’Ottawa lors de leur arrivée en 1992, Mel Bridgman.

« C’est vraiment important d’essayer de créer une culture d’équipe dès la première année. De cette façon, tes meilleurs espoirs arrivent dans un bon environnement. »

« Mais nous avions un avantage, poursuit Bridgman dans un échange de courriels. Nous avions un aréna rempli à craquer dès le départ, alors nous n’avions pas à compromettre l’atteinte de nos objectifs à long terme pour un peu de succès à court terme. »

Bridgman, un ancien joueur de centre des Flyers de Philadelphie, a connu McPhee quand celui-ci faisait ses classes comme protégé de feu Pat Quinn à Vancouver.

« Il a une grande expérience comme joueur et comme directeur général et je suis certain qu’il a une connaissance intime de ce que ça prend pour développer une culture gagnante rapidement à Las Vegas », conclut-il.

Un mois de juin chargé

La période de rachat de contrats s’amorce le 15 juin (le 16 si la finale de la Coupe Stanley atteint la limite des sept matchs) et les listes de protection des 30 autres équipes seront publiées deux jours plus tard.

En attendant, McPhee s’est rabattu sur des joueurs d’autres ligues comme le jeune attaquant de la Ligue tchèque Tomas Hyka et le convoité centre de la KHL, Vadim Shipachev. Mais comme sa marge de manœuvre demeure mince, le DG tente de ficeler des ententes dans l’ombre.

« Ce sera le chaos. On va être vraiment, vraiment très occupés. On va essayer de compléter le plus d’ententes dans les jours précédents le repêchage pour ne pas avoir à tout faire le jour même. Le plus on en fera le mieux ce sera. Je pense quand même qu’on va régler la majorité de nos dossiers pendant la fenêtre de l’expansion », enchaîne McPhee.

Le mois de juin dans la Ligue nationale promet d’être chaud pour les dirigeants et intéressant pour les amateurs. Ne serait-ce qu’en raison de ces listes de protection qui donneront une excellente idée de l’évaluation que chaque directeur général fait de son équipe.

Le repêchage d’expansion a lieu officiellement le 21 juin, mais McPhee et sa bande auront déjà arrêté leurs choix, un joueur par équipe selon des règles bien précises, 24 heures plus tôt.

Ils bénéficieront de trois jours pour le faire à partir du dévoilement public des listes de protection des 30 autres équipes de la LNH, le 17 juin à 17 h (HAE).