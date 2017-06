Provocation sur la glace : où est la limite?

Aujourd'hui, ces pugilistes unidimensionnels sont disparus, mais les « baveux » sont toujours présents et ils ont leur utilité.

Notre sport national se joue à 80% au niveau mental. Être faible entre les deux oreilles constitue un handicap pour ta formation et tu deviens non-essentiel.

Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Suite à la victoire de 5-1 des Predators de Nashville sur les Penguins de Pittsburgh et le travail de P.K. contre Sid « the Kid », j'ai cru bon de retourner dans le temps et vous raconter quelques anecdotes.

Les pestes par excellence dans mon temps étaient les Keith Acton, Dale Hunter, Claude Lemieux, Matthew Barnaby et j'en passe.

Dans mon premier match dans la LNH le 30 janvier 1992, à l'âge de 21 ans, Acton faisait exprès pour patiner près de moi pendant l'échauffement pour me dire que c'était mon premier et dernier match dans la LNH. Le grand Dave Brown allait me briser la figure et mettre un terme à ma carrière.

Tout ce que je voyais à ce moment-là, c’était le gros Brown sur la glace du Forum sans chandail durant la bagarre générale en 1986, qui s'en prenait à Chris Nilan. Ou encore son double échec sur Tomas Sandstrom en 1987. Le dur de dur que j'étais s'ennuyait de sa maman, je vous en passe un papier. Mission accomplie pour Acton. C'était de bonne guerre.

Claude Lemieux en 1999 Photo : Associated Press/Winslow Townson

Claude Lemieux était un fin marqueur, un travailleur infatigable et il avait un sens de la répartie comme pas un. Je me rappelle un soir au New Jersey. J’étais avec les Capitals de Washington.

Craig Berube, un belligérant de grande qualité, avait, selon moi, dépassé les bornes en lui posant une question sur son épouse qui venait de divorcer. « Comment est ta femme, Claude? » lui avait demandé Berube. « Très riche », lui avait répliqué Lemieux. C’était le fou rire général sur notre banc, qui a pris même notre entraineur Terry Murray, que je n'avais jamais vu même sourire depuis mon arrivée avec les Caps était plié en deux.

Une question douteuse, voir même irrespectueuse, mais grâce à Lemieux, le dindon de la farce était maintenant Bérubé.

Ce même Claude, un soir, venait de freiner devant notre gardien avec un beau nuage de neige. Voyant cela, je me suis précipité sur lui pour l'invectiver dans la langue de Molière et c'est alors qu'il s'est retourné vers moi pour me dire: speak the language. Traduction: parle anglais. Encore une fois, il venait de me fermer le clapet. J'étais tellement surpris de sa réplique que j'en suis resté bouche bée. Un maître dans l'art, ce Claude.

Toujours avec la famille Lemieux, parlons de Jocelyn, cette fois. Nous étions en séries en 1996 contre les Flames de Calgary, la tension était à son comble et le jeu de puissance était tout feu, tout flamme, pour les deux équipes.

Les joueurs étaient très prudents pour ne pas prendre de pénalités et personne n'osait jeter les gants de peur de voir son adversaire garder les siens et se retrouver seul au cachot. Les insultes méchantes et personnelles que je n'avais jamais entendues auparavant fusaient de toutes parts. Je me suis laissé embarquer dans ce jeu et j'ai moi-même dépassé la ligne pour la seule et unique fois de ma carrière, je vous en donne ma parole.

Ces paroles m'ont hanté pendant des années. Jocelyn et moi évoluons sur la même équipe des anciens Canadiens depuis plus dix ans déjà et je n'avais jamais eu le courage de revenir sur cet incident jusqu'à l'an passé. Une de nos conversations a bifurqué sur le sujet et j'ai décidé de la saisir pour m'excuser, 20 ans plus tard. Croyez-moi quand je vous dis qu'il n'avait aucunement oublié ces mots irrespectueux sortis de ma bouche. En grand homme, Jocelyn a accepté mes excuses.

Morale de l'histoire, les écrits restent, mais aussi certaines paroles.

PK Subban est présentement en mission pour tenter de déconcentrer le meilleur joueur de hockey de la planète, Sidney Crosby.

Depuis le début des séries, il le frappe, il lui parle, il prend des détours pour le regarder dans les yeux alors que Crosby fait tout en son pouvoir pour l'ignorer. Ce n'est pas une tâche facile. La seule chose que PK doit comprendre c'est qu'il est sur la glace d’abord et avant tout pour défendre son territoire et produire offensivement. Si la provocation verbale n'handicape pas sa performance, alors il peut continuer. Ce sera peut-être au profit de son équipe.

Va-t-il réussir? Du moins ça a semblé fonctionner samedi soir alors que Crosby n’a réussi qu'un maigre petit point et aucun lancer. Il a fait les manchettes avec sa réplique: « tu as mauvaise haleine » (ce que Crosby a démenti par la suite).

Avis à ceux qui choisissent cette voie dans le hockey. Laissez les épouses, copines, enfants et la famille hors de vos propos et nous vous respecterons à la fin de votre carrière et à jamais.

Sean Avery lui ne l'avait pas compris et devra vivre le restant de ses jours sans le respect de ses pairs. Le connaissant, ça lui passe sûrement dix pieds par-dessus la tête. Nous sommes tous différents, je présume!