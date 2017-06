Le concert One Love Manchester en images

Ariana Grande, Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber et Liam Gallagher et Black Eyed Peas : les vedettes américaines, britanniques et canadiennes de la pop se sont succédé sur la scène du Old Trafford Cricket.

Ariana Grande avait promis d'organiser un nouvel événement à Manchester à la suite de l'attentat meurtrier survenu le 22 mai dernier en marge d'une de ses prestations. Au cours du spectacle, qui a duré plus de trois heures, la starlette américaine a multiplié les apparitions sur scène en compagnie de ses artistes invités.

« Manchester, nous allons être corrects », a-t-elle crié en direction de la foule. Si Ariana Grande a opté pour la sobriété lors de ses interactions avec la foule, certains de ses collègues ont livré de puissants messages invitant à l'unité et à l'ouverture.

Voici l'événement en images :

Ariana Grande et Miley Cirus ont entonné Don't Dream It's Over, le grand succès de Crowded House. « La responsabilité la plus importante qui est la nôtre en ce moment, c'est de prendre soin les uns des autres », a déclaré cette dernière.

Ariana Grande et Miley Cirus Photo : Associated Press/Dave Hogan

Le groupe américain Black Eyed Peas, sans la chanteuse Fergie, a interprété l'un de ses plus grands succès, Where Is The Love?, avec Ariana Grande. Il s'agit d'une des prestations qui a le plus fait jaser sur les réseaux sociaux.

Les spectateurs présents au concert One Love Manchester ont brandi des affiches sur lesquelles était inscrit « We stand together » (« Nous sommes unis »).

One love Manchester Photo : Associated Press/Dave Hogan

Le Canadien Justin Bieber y est allé d'une prestation tout en simplicité, interprétant Love Yourself à la guitare. « Dieu vous aime et il est là pour vous. Je veux prendre ce moment pour honorer les gens que nous avons perdus, ceux qui nous ont été arrachés », a-t-il dit avant de lancer sa chanson.

Justin Bieber Photo : Associated Press/Dave Hogan

Pharrell Williams et Miley Cirus ont fait chanter la foule avec l'immense succès Happy. « Je ne sens ni ne vois aucune peur dans cette salle, a fait remarquer Williams. Tout ce que nous ressentons ce soir, c'est l'amour, la résilience et la bonne humeur. »

Un des moments les plus touchants du concert. Ariana Grande a chanté My Everything, accompagnée du Parrs Wood High School Choir, un ensemble vocal de Manchester.

Ariana Grande chante avec le Parrs Wood High School Choir Photo : Getty Images/Dave Hogan

Le concert a fait l'objet d'une importante surveillance policière. Sur cette photo, des spectatrices réalisent des égoportraits avec des agents des forces de sécurité.

Des spectatrices prennent des photos avec les forces de sécurité Photo : Associated Press/Owen Humphreys

Liam Gallagher, du groupe Oasis, et Chris Martin, de Coldplay ont de leur côté offert en duo la chanson Live Forever, grand succès de la formation des frères Gallagher.