Bob Dylan transmet son discours d'acceptation du Nobel et reçoit sa bourse

« Le discours est extraordinaire et, comme l'on pouvait s'y attendre, éloquent. Le discours transmis, l'aventure Dylan s'approche de sa conclusion », a commenté la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius, sur son blogue.

Sara Danius, secrétaire générale de l'Académie suédoise, lors de l’attribution du Nobel de littérature à Bob Dylan, le 13 octobre 2016 à Stockholm Photo : Getty Images/JONAS EKSTROMER

En effet, s’il n’avait envoyé son discours avant samedi à minuit, Bob Dylan n’aurait pas reçu la bourse.

Même si Bob Dylan avait reçu son prix le 1er avril dernier, les Prix Nobel doivent rédiger un discours dans les six mois suivant l'annonce de leur récompense. Au lieu d’un texte, le lauréat peut chanter, danser, peindre, que ce soit à Stockholm ou chez lui; il peut également envoyer un courrier ou soumettre un enregistrement audio ou vidéo.

Le chanteur s'était engagé à envoyer une version enregistrée de son discours.

Une réflexion et ses influences

Publié sur le site de l’Académie, le discours de Bob Dylan contient une explication sur sa longue période de réflexion après l’obtention du prix.

« Quand j'ai reçu le prix Nobel de littérature, je me suis demandé quel était précisément le lien entre mes chansons et la littérature. Je voulais y réfléchir et découvrir la connexion », a expliqué le chanteur.

Au nombre de ses influences, Bob Dylan cite Cervantès, Herman Melville et William Shakespeare. Il s’inspire également de l’art à travers les siècles, de Homère à Buddy Holly.

J'ai appris tout ça à l'école primaire. Don Quichotte, Ivanhoë, Robinson Crusoë, les voyages de Gulliver, Le conte de deux cités, et tout le reste […]. Je me suis servi de tout ça quand j'ai commencé à écrire des textes pour chansons. Bob Dylan

Bob Dylan en 1966 Photo : Getty Images/ Larry Ellis

Plus particulièrement, Moby Dick, À l'ouest rien de nouveau et L’odyssée demeurent des œuvres de référence pour l’interprète de Like a Rolling Stone.

Si une chanson vous émeut, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'une chanson veut dire. […] Les chansons, contrairement à la littérature, sont destinées à être chantées, et non pas lues. Bob Dylan

Un Nobel-surprise

Bob Dylan est le seul musicien à avoir été récompensé par l'Académie suédoise à ce jour. Cette dernière l'a récompensé « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ».

L'attribution du Nobel de littérature au chanteur américain avait suscité une polémique, mais l’Académie avait ardemment défendu son choix.